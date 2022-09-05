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Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk Azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı

05.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk Azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı

Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına karşı harekete geçtiği ve azınlık mensuplarını hedef aldığını belirten açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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