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Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

17.09.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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