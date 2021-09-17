Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

