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Türkiye'nin 11 aylık çekici ihracatı yaklaşık yüzde 60 arttı

13.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektör temsilcileri ocak-kasım döneminde 61 ülkeye çekici sattı - En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'unu AB üyeleri oluşturdu

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den yılın 11 ayında yapılan çekici ihracatından 884 milyon 821 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üreticileri, dış satımda yılbaşından bu yana yakaladığı yükseliş trendini sürdürüyor.

Ocak-Kasım 2020 döneminde 555 milyon 292 bin dolarlık ihracata imza atan sektör temsilcileri, bu yılın aynı aylarında dış satımı yüzde 59,34 artırarak 884 milyon 821 bin dolara yükseltti.

Sektör temsilcileri 2021'in 11 ayında ihracat yaptıkları 61 ülke içinde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat, 2020'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 41 artarak 140 milyon 310 bin dolardan, 197 milyon 936 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 22,37'sini oluşturdu.

Çekici üreticileri, ikinci sıradaki Polonya'ya ihracatını 11 ayda yüzde 154 artırarak 60 milyon 990 bin dolardan, 154 milyon 931 bin dolara taşıdı.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat ise yüzde 38,64 artışla 70 milyon 288 bin dolardan, 97 milyon 447 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin Almanya, Polonya ve İtalya'ya yaptığı ihracat, ocak-kasım ayları toplam çekici dış satımının yüzde 50,89'una karşılık geldi.

- AB ülkeleri ön sıralarda

Yılın 11 ayında en fazla çekici ihraç edilen ilk 10 ülkeye bakıldığında, Rusya hariç tamamının Avrupa Birliği (AB) üyelerinden oluştuğu görüldü.

Sektör Almanya, Polonya ve İtalya'nın yanı sıra İspanya'ya 93 milyon 240 bin, Fransa'ya 79 milyon 63 bin, Hollanda'ya 38 milyon 867 bin, Rusya'ya 31 milyon 311 bin, Macaristan'a 29 milyon 772 bin, Portekiz'e 27 milyon 854 bin ve Çekya'ya 22 milyon 13 bin dolarlık ihracat yaptı.

Geçen yılın aynı dönemlerinde çekici ihraç edilmeyen Letonya, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Danimarka, İsviçre, Moritanya, Özbekistan ve Kamerun'a da bu yılın 11 ayında çekici satıldı.

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