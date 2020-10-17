Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı Kuyucuk Gölü tekrar kurudu

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü bu yıl da kurudu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkede göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan en önemli göller arasında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölün geçtiğimiz yıl kuruması nedeniyle Kars Valiliğinin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile su verilmesine rağmen, yağışların az yaşanması ve bölgedeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını buradan karşılaması nedeniyle göldeki su tamamen çekildi.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarla gölün kuruma periyodunu daha da uzatmak istediklerini söyledi.

- "Bugüne kadar 1 milyon litre suyu gölle buluşturduk"