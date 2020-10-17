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Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı Kuyucuk Gölü tekrar kurudu

KARS HABERLERİ  | 17.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Kuyucuk Gölü, bu yıl yeterli miktarda yağış almadı ve bu sebeple kuruma hızlı gerçekleşti. Amacımız gölü hızlı şekilde doğaya kazandırmak. Gölün kurtarılması için çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü bu yıl da kurudu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkede göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan en önemli göller arasında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölün geçtiğimiz yıl kuruması nedeniyle Kars Valiliğinin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile su verilmesine rağmen, yağışların az yaşanması ve bölgedeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını buradan karşılaması nedeniyle göldeki su tamamen çekildi.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarla gölün kuruma periyodunu daha da uzatmak istediklerini söyledi.

- "Bugüne kadar 1 milyon litre suyu gölle buluşturduk"

Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gölün tekrar kuruduğunu anımsatan Çoban, şöyle konuştu:

"Kars Valiliği bünyesinde yapılan çalışma ile bugüne kadar 1 milyon litre suyu gölle buluşturduk. İki hafta önce ziyaret ettiğimde Kuyucuk'ta yüzde 10 kapasite ile su ve 12 türden 700 kuş vardı. Fakat 1,5 hafta sonra köye gittiğimizde pompanın su çıkan yerinin önüne taşlar konulduğunu, gölü besleyen tek doğal can damarı olan su kaynağının önüne 4 tane farklı set oluşturulup hayvanlara su içirildiğini gördük."

Çoban göle giden su kanalının önünün taşlarla bazı kişilerce kapatıldığını vurgulayarak bu nedenle suyu pompalayan cihazın aşırı miktarda ısınıp zarar gördüğünü dile getirdi.

Sonraki gün Kars İl Özel İdaresi ile pompanın yanan parçalarını değiştirip göle tekrar su vermeye başladıklarını aktaran Çoban şunları kaydetti:

"Aynı zamanda da Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kepçe yardımıyla kanalları temizledi. Kuyucuk Gölü, bu yıl yeterli miktarda yağış almadı ve bu sebeple kuruma hızlı gerçekleşti. Amacımız gölü hızlı şekilde doğaya kazandırmak. Gölün kurtarılması için çalışmalarımız devam ediyor."

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