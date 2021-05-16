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  4. Türkiye'nin 4 aylık çekici ihracatı yüzde 154 arttı

Türkiye'nin 4 aylık çekici ihracatı yüzde 154 arttı

16.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen 357 milyon 441 bin dolarlık çekici dış satımının yaklaşık 4'te biri Almanya'ya yapıldı

CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-nisan döneminde, geçen yıla oranla yüzde 154 artışla 50 ülkeye çekici ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan ve ihracat tutarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 501 artış gösteren çekici dış satımındaki yükseliş sürüyor.

Çekici ihracatı, geçen yılın aynı aylarına kıyasla şubatta yüzde 80, martta yüzde 66 ve nisanda ise yüzde 721 arttı.

Ocak-Nisan 2020 döneminde 140 milyon 672 bin dolar olan çekici dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 154,1 yükselişle 357 milyon 441 bin dolara ulaştı.

- İhracatın yüzde 52'si Almanya, Polonya ve İtalya'ya

Sektör temsilcileri ilk 4 ayda ihracat yaptıkları 50 ülke içinde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat ocak-nisan döneminde, 2020'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 161 artarak 32 milyon 786 bin dolardan 85 milyon 676 bin dolara yükseldi. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 24'ünü oluşturdu.

Sanayiciler, ikinci sıradaki Polonya'ya ocak-nisan ihracatını yüzde 681 artırarak 8 milyon 162 bin dolardan, 63 milyon 751 bin dolara taşıdı.

İtalya ise aynı dönemde yüzde 85 yükseliş ve 37 milyon 381 bin dolar dış satımla üçüncü sırada yer aldı.

Almanya, Polonya ve İtalya'ya yapılan 186 milyon 808 bin dolarlık ihracat, ocak-nisan toplam çekici dış satımının yüzde 52'sini karşıladı.

- En fazla dış satım yapılan ilk 10 ülke AB üyeleri

Ocak-nisan çekici ihracatında, 2020'nin aynı dönemine göre İspanya yüzde 127 artış ve 36 milyon 296 bin dolarla 4'üncü, Fransa yüzde 40 yükseliş ve 36 milyon 245 bin dolarla 5'inci, Hollanda yüzde 182 artış ve 22 milyon 655 bin dolarla 6'ncı, Portekiz yüzde 175 yükseliş ve 12 milyon 91 bin dolarla 7'nci, Macaristan yüzde 197 artış ve 10 milyon 852 bin dolarla 8'inci, Slovakya yüzde 212 yükseliş ve 9 milyon 704 bin dolarla 9'uncu, Belçika da yüzde 733 artış ve 7 milyon 275 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen sene ocak-nisan aylarında ihracat olmayan Rusya'ya ise bu yılın aynı döneminde 5 milyon 293 bin dolarlık çekici satıldı.

Yine geçen yılın ilk 4 ayında çekici ihraç edilmeyen Tacikistan, Bangladeş, Letonya, Bahreyn, Kazakistan, Kosova, Özbekistan, Kırgızistan, Liberya, Kenya ve Kamerun'a da bu dönemde çekici gönderildi.

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