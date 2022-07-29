Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

İSTANBUL (AA) - ​​​​​​​İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G kapsaması sağlanarak, 5G teknolojisinin test uygulaması havalimanına gelen yolcularla buluştu.

İstanbul Havaliman'ında düzenlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte Türkiye'de 5G ile ilgili gelinen süreç ve bundan sonra yapılacak çalışmalar paylaşıldı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilirken, havalimanı ziyaretçileri 5G hızına da kavuşmuş oldu.

- "5G'ye geçişin 'yerli ve milli' imkanlarla yapılmasını önemli buluyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan etkinlikteki konuşmasında, 5 yıldır bir yandan da 5G konusunda çalıştıklarını belirterek, "5G'de de öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz ve yüksek yerlilik oranlarına sahip 5G teknolojilerine geçişte de 'babayiğit' olmaya adayız." dedi.

5G'de yüksek yerliliğin önemine işaret eden Erkan, şunları söyledi:

"Yüksek yerlilik oranımız ve AR-GE gücümüz sayesinde geliştirdiğimiz global ve yerel pilot uygulamalarla 5G konusunda da öncülük ediyoruz. Teknoloji alanında yerli ve mili ekosistemin gelişimi için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında dünya çapında önemli otoriteler ve büyük kuruluşlarda 5G standartlarının oluşturulmasında aktif rol alarak katkı sağlıyoruz.

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) tarafından küresel telekom şirketlerinin de iş birliğinde yürütülen 5G deneme projelerine liderlik ettik. Güçlendirilmiş 5G deneyimi yaşatacak yeni nesil Temel Şebeke mimarisi üzerinde gerçekleştirdiğimiz testlerle 5G standartlarının oluşturulmasına katkılar sunuyoruz.

Türkiye'nin 5G yolculuğunda yerli ve millilik konusunu sadece altyapı anlamında değil, tüm 5G ekosistemini kapsayacak şekilde değerlendiriyoruz. Bu anlamda süreç boyunca yeni kullanım alanlarının keşfedilmesine ve yerli çözüm ve uygulama örneklerinin artırılmasına odaklanmanın doğru bir strateji olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi çerçevesinde 5G'ye geçişin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını önemli buluyoruz."

5G çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erkan, "Bugün havalimanında gerçekleştirdiğimiz uzaktan sürüş deneyiminde ise araç içi cihazlar arasındaki iletişim için yerli şirketlerden Eatron ile birlikte çalıştık. Çünkü farkındayız ki, 5G teknolojisi bireylerden ziyade endüstriyel alanda kullanıma yönelik yenilikler getirecek. Sanayi üretimi, sağlık, ulaşım, otomotiv, eğlence ve hizmet gibi birçok sektörde köklü değişikliklerin önünü açacak. 5G'nin öncelikle deneme izinleri ile kullanım alanlarının, örneğin havalimanları, organize sanayi bölgeleri, statlar, etkinlik alanları ve hatta bazı akıllı şehir uygulamalarının pilotlarının gerçekleşmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun en güzel örneklerinden birinin de Türkiye'nin uluslararası hava yolu ulaşımındaki gururu olan İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiklerine işaret eden Erkan, "Türkiye'nin 5G Yolculuğu”nu destekliyoruz. Bu konuda sektörümüzü cesaretlendiren desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 5G için fiber altyapı olmazsa olmaz. Ülke kaynaklarının verimli kullanımı için ortak fiber altyapıyla bir an önce hızlanmalıyız." diye konuştu.

- "5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyor, bir yandan sabit taraftaki fiber yatırımlarımızla da mobil altyapıyı destekliyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin halka açık ilk bireysel 5G deneyimini, bakanlık öncülüğünde, tüm operatörlerin katkı ve katılımıyla, İstanbul Havalimanı'nda başlatmaktan duydukları gururu paylaştı.

Türk Telekom olarak, uzun yıllardır Türkiye'nin dijital dönüşümü için yatırım yaptıklarını, yerli ve milli teknolojileri ile kendi kendine yeten bir Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını dile getiren Önal, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki üreten bir toplum, yücelen toplumdur. Biz de, Türkiyemizi her alanda üst sıralara taşıma motivasyonu ve yerli ekosistemin oluşması yönündeki gayretimiz ile, 5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyor, bir yandan sabit taraftaki fiber yatırımlarımızla da mobil altyapıyı destekliyoruz.

2022 1. çeyrek itibarıyla fibere bağlı LTE baz istasyonlarımızın oranı yüzde 43 seviyesinde bulunuyor. 2021 yılında, ülkemizdeki mobil altyapının fiberleşmesini sağlayacak toptan seviyedeki erişim ürünlerimizin fiyatlarında, BTK’nın da onayı ile, çok önemli indirimler yaptık.

Bu aksiyon aynı zamanda mükerrer yatırımların önüne geçmek için önemli bir adım ve 5G öncesinde diğer operatörler için de iyi bir fırsat niteliği taşıyor. Öte yandan, yerli firmalarla endüstri, tarım, oyun, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaptığımız 5G çalışmaları, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonumuzun çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 5G konusundaki çalışmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz ilklerle dünyada ve Türkiye’de 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstleniyoruz."

Yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Önal, endüstriyel alanda 5G teknoloji çözümleri geliştiren girişimlerin ürünlerinin, ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesi hedefi ile bir program başlattıklarını söyledi.

Önal, bu programın yerli-milli firma ve insan kaynağının gelişimini hızlandıracağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve küresel iş ortaklarımızla birlikte rekor sonuçlar getiren 5G hız denemeleri, Türkiye'nin ilk özel endüstriyel mobil şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat ve ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi proje ve uygulama için kapsamlı denemelerimizle bu alandaki öncülüğümüzü sürdürüyoruz.

5G’ye hazır olarak hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil Akıllı Şehir Projeleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve IoT teknolojileri ile ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Ayrıca, yüksek teknolojili iletişim altyapılarının yerlileştirme ve millileştirme sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olan ULAK baz istasyonu projesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Türk Telekom, 2021 yılında tamamen yerli LTE istasyonlar üzerinden en fazla sayıda şehirde hizmet veren operatör oldu.

Üreteceğimiz yerli ve milli 5G teknolojilerini kullanmanın yanı sıra diğer ülkelere ihraç etme konusunda da ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek, sadece dışa bağımlılığımızı azaltmakla kalmayacak, gelir getirerek ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak. Biz bu teknolojiyi üreten taraf olarak, bu konuda sorumluluk alarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Nitekim, 5G alanındaki çalışmalarımızı perçinlediğimiz küresel iş birliklerimizle dünya için teknoloji üretmeye başladık bile."

Önal, Grup şirketleri Argela ve Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia ile bu konuda önemli adımlar attıklarını dile getirerek, sadece 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanında dünya çapında toplam 57 patentleri bulunduğunu bildirdi.

Çok yakında küresel pazara çıkacak ürünler ile Türk mühendisliğinin başarısını dünyaya kanıtlayacaklarının altını çizen Önal, şu bilgileri verdi:

"Bugün buradaki Türk Telekom 5G etkinlik alanımızı ziyaret edenler, tamamen yerli kaynaklarla üretilen ve gerçek helikopter boyutlarına yakın bir biçimde tasarlanmış Türkiye’nin ilk 5G VR helikopter uçuş simülatörünü deneyimleme olanağı bulacaklar. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından Nara Edtech tarafından hazırlanan uçuş simülatörü ziyaretçilere İstanbul, Paris ve Londra semalarında eşsiz bir uçuş deneyimi yaşatacak.

Yine Türkiye’nin 5G altyapısıyla faaliyet gösteren ilk Robotcafe’sini de etkinlik alanımızda ziyaretçilerimizin deneyimine sunmuş bulunuyoruz. 5G ve yapay zekâ teknolojisiyle donatılan bu ürünümüzü yakın zaman önce, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’ne konumlandırarak AKM’yi ziyaret eden tüm sanatseverlerin ve kahve tutkunlarının kullanımına sunduk. Türkiye’nin ve sektörün gelişimi için kilit nokta, 5G ve sonrasında gelecek olan yeni nesil teknolojileri destekleyebilecek altyapıyı inşa etmek.

Bu durumu, isabetli bir şekilde gören Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlığımızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda, ülkemizin 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünlerle geçen ülkeler arasında yer alması için var gücümüzle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türk Telekom olarak, ülkemizin medarı iftiharı, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın, diğer unsurlarıyla olduğu kadar 5G hızı ve kalitesinde sağladığı güçlü iletişim olanaklarıyla da tüm dünyaya örnek olmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- "İstanbul Havalimanı’nda canlıya alınan 5G hizmetinin, Türkiye’yi üst sıralara taşıyacak önemli bir hamle olduğuna inanıyoruz"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise, "Bugün daha dijital bir Türkiye hayalimiz doğrultusunda sektör paydaşlarımızla birlikte tarihi bir adım atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan en önemli kapısı durumundaki İstanbul Havalimanı’nda canlıya alınan 5G hizmetinin, global dijitalleşme liginde Türkiye’yi üst sıralara taşıyacak önemli bir hamle olduğuna inanıyoruz." dedi.

Dijitalleşmenin önemine işaret eden Aksoy, günümüzde ekonomik kalkınma ve küresel rekabetin odağında dijitalleşme bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de de dijitalleşme konusunda uzun yıllardır ciddi yatırımlar yapıldığından bahsetti.

Aksoy, Vodafone Türkiye olarak gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla dijitalleşmeyi herkes için erişilebilir kılmaktan ve bu sürecin önemli bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Bununla birlikte, daha dijital bir Türkiye için gidilecek yolumuz olduğuna da inanıyoruz. 2030 yılına kadar tüm sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojilerle buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için gerekli adımları bugünden atmamız önem taşıyor. 5G, bu adımların başında geliyor.

Bu kapsamda 5G’ye geçiş sürecine sadece bir mobil teknoloji evrimi olarak değil, tam anlamıyla dijitalleşmiş bir ülke olma yolunda atılan önemli bir adım olarak bakmak gerekiyor. Bugün 5G dediğimizde, birçok sektörde yenilikçi yaklaşımlarla iş yapış şekillerini değiştirecek ve hem ekonomik hem de sosyal alanlarda katma değer yaratacak bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dünyadaki örneklere baktığımızda, 5G teknolojileri fabrikalarda, mağazalarda, ulaşım altyapısında, liman ve bağlantılı mekanlarda uygulanıyor.

Vodafone Grubu olarak biz de 12 ülkede ticari 5G hizmetleri veriyoruz. 5G, dijitalleşmeyi hızlandırmada ve küresel rekabette bir kaldıraç olarak görülüyor. Bu nedenle, ülkeler bu teknolojinin yayılmasını destekleyecek adımlar atmaya başladı. Türkiye’nin de bu yarışta en önlerdeki yerini alması gerektiği çok açık.

Uluslararası çalışmalara baktığımızda, 5G’nin 2035 yılına kadar global ekonomiye yaklaşık 4 trilyon dolar katkı sağlayacağı ve yaklaşık 23 milyon istihdam yaratacağı öngörülüyor. Araştırmalarımıza göre, ülkemizde 5G teknolojileri ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı bekleniyor."

Aksoy, yerli ve milli ekosistemi desteklediklerinin altını çizerek, 5G teknolojisinin kendi değer zincirini yaratabilmesi ve Türkiye'den doğacak uluslararası potansiyel ürünlerin geliştirilebilmesi için teknoloji erişiminin hızla sağlanmasının önem taşıdığına dikkati çekti.

Söz konusu yerli ve milli ürün ve hizmetlerin, küresel pazarlara açılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını belirterek, "5G sektörümüzün gelişmesi ve ülkemizin dijitalleşmesi açısından öncelik verilmesi ve ivedilikle harekete geçilmesi gereken bir konu. Ülkemizde dijitalleşme alanında ciddi bir potansiyel var ve bu potansiyelin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesi halinde hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok önemli fırsatlar bulunuyor." dedi.

