Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de kurutma mesaisi başladı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de hasatla kurutma mesaisi de başladı.

Yüksek verimi ve getirisi nedeniyle sulama imkanının bulunduğu bölgelerde üreticilerin tercih ettiği çeltiğin hasadı sürüyor.

Biçerdöverler yardımıyla hasat edilen çeltik, traktör römorklarına yüklenerek kurutma işlemi için köy merkezlerine götürülüyor.

Su dolu tavalarda yetiştirildiği için nemli olan çeltik, kabuğundan ayrılıp pirinç haline gelmesi için sıcak hava yardımıyla kurutuluyor.

Üyüklütatar köyünden üretici Özcan Çetin, AA muhabirine, mayıs ayında ektikleri çeltikleri eylülün sonunda hasat etmeye başladıklarını söyledi.

Köylerinde 20 bin dekara yakın alanda çeltik yetiştirildiğini belirten Çetin, "Tarlada biçilen çeltik, makinelerde kurutularak fabrikada işlenmeye hazır hale getiriliyor ve pirinç olarak tüketime sunuluyor." dedi.

Çetin, çeltiğin tarladan yüzde 25-26 rutubet oranıyla biçildiğini, kömürle ısıtılan makinelerde havalandırılarak rutubetinin yüzde 14'e kadar düşürüldüğünü dile getirdi.

- "Çeltiği son teknolojiyi kullanarak kurutuyoruz"

Geçmişte çeltiğin elle biçilip yere serilerek kurutulduğunu ifade eden Çetin, "Şu anda çeltiği dünyadaki en son teknolojiyi kullanarak kurutuyoruz. Bu işte en ileri teknoloji İtalya'da. İtalya'da ne varsa bizde de aynı sistem var. Makinelerimiz 12 tondan 40 tona kadar kapasiteye sahip. Kurutma süresi biçilen mahsulün rutubet oranına göre 8 ile 12 saat arasında değişiyor." diye konuştu.

Aynı köyden üretici İlker Çarpık da güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini, verimin iyi olduğunu belirtti.

Açıklanan fiyatın üreticiyi memnun ettiğini söyleyen Çarpık, "Çeltik çok meşakkatli bir iş. Diğer ürünlere göre çeltik bize daha iyi kazandırıyor. Dededen, babadan bu işe alıştık. Başka iş yapamayız. İyi bir yıl geçirdik. İnşallah daha da iyi olacak." dedi.

Çarpık, çeltiği depoda bozulmaması için kuruttuklarını, kurutma sonrası üreticilerin çuvallayarak ya da dökme olarak ürününü sattığını dile getirdi.

- 455 bin dekar alanda üretildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentte 2021'de 515 bin 561 dekar alanda 411 bin 525 ton olan çeltik üretimi, bu yıl 455 bin dekar alanda gerçekleştirildi.

Türkiye'deki çeltiğin yaklaşık yüzde 45'inin üretildiği kentte hasat ve kurutmanın ekim sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

