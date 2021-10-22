Türkiye'nin cevizde üretimi kadar tüketimi de artıyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder, ceviz üretiminin artmasına rağmen tüketimi karşılamadığını belirtti.

Ergüder, AA muhabirine son birkaç yıldır Türkiye'de yılda 60 bin ila 65 bin ton civarında ticari ceviz üretildiğini söyledi.

Türkiye'nin, tükettiği cevizin ancak 3'te 1'ini üretebildiğinin altını çizen Ergüder, "Türkiye'de ceviz üretimi artıyor. Fakat aynı zamanda ithalatımız da artıyor. Geçen sene 91 bin ton ceviz ithal ettik. Tüketimimizle yetiştiriciliğimiz maalesef birlikte gitmiyor." dedi.

Ergüder, sektörün geleceğine ve potansiyeline inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok ciddi bir ceviz tüketicisi olduğunu belirten Ergüder, "Dünyadaki ilk üç sıra Çin, İran ve Türkiye'den oluşuyor. Biz yetiştiriciler olarak çok önemli ve çok büyük bir pazarın ortasındayız. Onun için ceviz yatırımı düşünen herkesi derneğimizle tanışmaya, nasıl bir katma değer sağlayacağımızı dinlemeye davet ediyorum. Bu sektörü ciddi anlamda düşünen her yatırımcıyı davet ediyoruz." diye konuştu.

- Ceviz fiyatları yükseldi

Ergüder, dünyadaki en büyük ceviz üreticisi olan Kaliforniya'nın geçen yıla kadar 750 ila 780 bin ton olan rekoltesinin, bu sene kuraklık ve iklim krizi nedeniyle 7 yılın ardından düşüş gösterdiğini, bunun da fiyatların artmasına neden olduğunu söyledi.

Şili ve Çin'inin de önemli üreticiler olduğunu anımsatan Ergüder, şöyle devam etti:

"Çin önemli bir yetiştirici ama Çin'deki ceviz yetiştiriciliği Kaliforniya ve Şili gibi endüstriyel bazda değil. Türkiye'de kestane nasıl daha çok dağlarda çıkıyor ve toplanıyor ise Çin'de de cevizlerin önemli bir kısmı dağlardan toplanıyor ve ondan sonra tüketiliyor. Çin de son 3 yıldır ihracata başladı ve Türkiye'ye gözlerini dikmiş durumdalar. Son 3 senedir Çin'den de ithalatımız yükselmeye başladı. Ama aynı kalite değil, aynı çeşitler değil, aynı tat kesinlikle değil. Onun için bizim Çin cevizine ihtiyacımız yok tüketici olarak, toplum olarak. Biz de buradayız, yerli üretimi seçin. Çünkü yerli üretim cevizin aroması, lezzeti, tazeliği hiçbir ithal rakip ülkede yok."

Ergüder, geçen yıl kurdukları derneğe üye 30 üreticinin 35 bin dekar alanda ceviz ürettiğini aktardı.

- Hedef dönüm başına 500-550 kilogram üretim

Uzunköprü'nün Sipahi köyünde 1300 dönüm arazide ceviz üreten Derneğin Başkan Yardımcısı Hakkı Akhan da Türkiye'de bir dönüm bahçeden 200-250 kilo ürün alınırken dünya ortalamasının 500 ila 700 kilogram arasında olduğunu söyledi.

Dernek olarak üyelerine 500 ila 550 kilogram arası üretim hedefi koyduklarını belirten Akhan, "Ekonomiye çok ciddi bir katkısı olacaktır. Teknik tarım yapılması cevizde dünya standardını yakalamakla özdeş. Kalite kalibrasyon ve randıman şusanda dernek üyelerimizin de çabalarıyla dünya standardını yakalamış durumdadır." diye konuştu.

