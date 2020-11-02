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Türkiye'nin elektrik tüketimi ekimde yüzde 5 arttı

ANKARA HABERLERİ  | 02.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

Günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi geçen ay 834,9 milyon kilovatsaatle 7 Ekim'de, en düşük tüketim 678,9 milyon kilovatsaatle 11 Ekim'de gerçekleşti

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 artarak 24 milyar 26 milyon 533 bin kilovatsaate yükseldi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 834 milyon 923 bin kilovatsaatle 7 Ekim'de, en düşük tüketim ise 678 milyon 917 bin kilovatsaatle 11 Ekim'de gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,96 artışla 24 milyar 26 milyon 533 bin kilovatsaate çıkarken, üretim de yüzde 5,5 artışla 24 milyar 290 milyon 851 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 18,3'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 33,5'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 21,4'ü ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,6, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 16,9 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 5,3'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

- Elektrik ithalatı yüzde 56,1 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,1 azalarak 126 milyon 965 bin kilovatsaatten 55 milyon 688 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 23 artarak 320 milyon 6 bin kilovatsaat oldu. Ekim 2019'da 260 milyon 177 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, eylül sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 93 bin 207 megavata ulaştı.

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