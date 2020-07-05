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Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en büyük mahallesi unvanına sahip olan Bağcılar Mahallesindeki birçok cadde ile sokağı sıcak asfalt serimi ve parke taşı döşeme çalışmasıyla güzel görünüme kavuşturdu.130 bin nüfusu ile Türkiye’de birçok ilçeden büyük olan Bağcılar Mahallesi, yıllar sonra ilk kez kapsamlı alt yapı hizmetine kavuşuyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en büyük mahallesi unvanına sahip olan Bağcılar Mahallesindeki birçok cadde ile sokağı sıcak asfalt serimi ve parke taşı döşeme çalışmasıyla güzel görünüme kavuşturdu.
130 bin nüfusu ile Türkiye’de birçok ilçeden büyük olan Bağcılar Mahallesi, yıllar sonra ilk kez kapsamlı alt yapı hizmetine kavuşuyor. Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde kurduğu bölgenin en büyük asfalt tesisinde ürettiği asfalt ile Türkiye’nin en büyük mahallesini önce asfaltladı, ardında da kaldırım ve arka sokakları parke taşlarıyla döşeyerek vatandaşların günlük yaşantısı için kullanışlı hale getirdi. Göz kamaştıran görünüme kavuşan cadde ve sokaklar yeniden ulaşıma açıldı.

"Vatandaşlardan yüzlerce teşekkür mesajı alıyoruz"
Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında başladığı asfaltlama çalışmalarında 4 ayda 55 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İlçeyi uzun ömürlü ve kaliteli asfaltlama hizmeti ile geleceğe hazırladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden memnun kalıyor. Her gün yüzlerce teşekkür mesajı alıyoruz. Hizmete susamış olan Bağlarımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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