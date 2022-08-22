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Türkiye'nin en iyi Valorant takımları Red Bull Home Ground'da karşılaşıyor

22.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en iyi Valorant takımları Red Bull Home Ground'da karşılaşıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Home Ground, en üst düzey Valorant rekabetini yaşatmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için geri döndü.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi takımları merakla beklenen Red Bull Home Ground turnuvasında mücadele edecek.

Profesyonel oyuncuların yeteneklerini sergileyeceği Red Bull Home Ground turnuvasında Türkiye'yi temsil etmek isteyen takımlar 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

Geçen seneden farklı olarak Kuzey Amerika takımlarının da hünerlerini sergileyeceği Valorant turnuvası Red Bull Home Ground'da Türkiye'yi temsil edecek takım 28 Ağustos'ta belli olacak.

Türkiye ayağında rakiplerini geçen en iyi Valorant takımı 9-11 Aralık 2022'de İngiltere'nin Manchester şehrindeki Victoria Warehouse'ta düzenlenecek Red Bull Home Ground'da ülkeyi temsil edecek.

Turnuva, twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.

- Manchester bileti için dev mücadele

Turnuva kapsamında Dark Passage Esports Club, Fire Flux Esports, FUT Esports, Galakticos, Galatasaray Espor, Papara SuperMassive Blaze, Team Lixa Esports ve Thunderbolts Gaming takımları, 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

28 Ağustos'ta gerçekleşecek Red Bull Home Ground Türkiye Finalinde birinci olan takım Manchester biletini cebine koyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2021 Red Bull Home Ground'da takımı Acend ile boy gösteren, finale kadar yükselen ve en değerli oyuncu unvanına layık görülen Red Bull oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek, "Geçen yıl Red Bull Home Ground'da olmak bizim için çok eğlenceliydi. Bu yıl için hem ben hem de takımım hazırız." ifadelerini kullandı.

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