MAGAZİN
  4. Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü buzla kaplandı

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü buzla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü buzla kaplandı

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçilerini cezbediyor. Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin çadır kampı yaptıkları göl, kış mevsiminin gelmesiyle farklı güzelliğe büründü.

Ağrı ile Iğdır sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının yarım metreye ulaştığı göl üzerinde yürüyen vatandaşlar, burada çay içip manzaranın tadını çıkarıyor.

Gölün ziyaretçilerinden Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz tutan gölün yaz mevsimine kadar erimediğini söyledi.

Gölün her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Balık Gölü, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölüdür. Yazın ve kışın herkes buraya geliyor. Buz üzerinde yürüyüp eve gidip geliyoruz. Burada hava çok soğuk. Bazen fırtına olduğunda bir hafta evden çıkamıyoruz. Dün hava güzeldi, bugün bulutlu ve soğuk. Şu an buzun üzerindeyiz ve buz kalınlığı bir metreyi buluyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Büyük usta 'Sevgi emektir' sözünün hakkını verdi! Başından ayrılmıyorBüyük usta 'Sevgi emektir' sözünün hakkını verdi! Başından ayrılmıyor
'İyi ki doğdun, iyi ki sevgilim oldun''İyi ki doğdun, iyi ki sevgilim oldun'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağrı, Balık Gölü, buz,

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeynep Alkan 'Doğruluk mu cesaret mi?' programında iç çamaşırını gösterdi

Cesareti seçti! İç çamaşırını gösterdi

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

Usta oyuncu Ahmet Mekin hastanedeki eşinin başından ayrılmıyor

Büyük usta 'Sevgi emektir' sözünün hakkını verdi! Başından ayrılmıyor

Birce Akalay'dan Kalben'e: İyi ki sevgilim oldun

'İyi ki doğdun, iyi ki sevgilim oldun'

Sagopa Kajmer ifadeye çağrıldı

Sagopa Kajmer'e şok! Soruşturma başlatıldı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.