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Türkiye'nin finans yolculuğu Ankara'da sergilenecek

26.01.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CerModern'de ziyaretçileriyle buluşacak "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisinde, Türkiye'nin finans alanındaki en büyük koleksiyonlarından biri izlenime sunulacak - Koleksiyoner iş insanı Alpay Tarhan: - "Sergide yer alan çekler, senetler, kumbaralar, sertifikalar, hesap makineleri, mahkeme evrakları, damgalar, pullar, ofis gereçleri, heykeller, kartpostallar, ajandalar, takvimler, kartvizitler, kimlikler, fotoğraflar, anahtarlıklar, saatler, afişler ve yazışmalar Türk finans tarihini bütün tanıklıklarıyla gözler önüne seriyor"

İSA TOPRAK - Sahip olduğu tarihi çek ve senetten özel yazışmalara kadar birçok dokümanla Türkiye'nin finans tarihine ışık tutan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi, Ankara'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

CerModern'de bugün açılacak sergide, Türkiye'nin finans alanındaki en büyük koleksiyonu 6 Şubat'a kadar izlenime sunulacak.

Sergide, 19'uncu yüzyılın en eski şirket hisselerinden Osmanlı'nın yeni tanıştığı bankacılık sektörüne, sigortacılık sektörünün İstanbul'un imar yapısını değişime zorlayan haritalarından devlet borçlanma senetlerine kadar birçok nadir parça bulunuyor.

Hisse senetlerinden banka cüzdanlarına, sigorta poliçelerinden basılmış tüm paralara, şirketlerde, bankalarda, ofislerde kullanılan nesnelere uzanan yüzlerce finans mirasını nitelikli bir çeşitlilikte ziyaretçileriyle buluşturacak sergi, Türk finans geçmişini tek seçkide geniş bir kapsayıcılıkla sunuyor.

- "Türkiye, finansta köklü ve renkli bir geçmişe sahip"

Türk finans tarihinin en önemli fiziksel parçalarını yıllardır titizlikle tarayarak kişisel koleksiyonuna katan iş insanı Alpay Tarhan, sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin finansta köklü ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu belirten Tarhan, serginin Türkiye'nin finans hafızasını tazelemesi yönünden önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

- "Az bilinen olaylar dijital canlandırmayla anlatılacak"

İlk kez Osmanlı döneminde kurulan ve Merkez Bankasının kuruluşuna dek geçen sürede Galata bankerlerinden itibaren kronolojik sırayı izlediklerini kaydeden Tarhan, sergide ayrıca finans yolculuğunda az bilinen olayların da dijital canlandırmalarla ziyaretçilere sunulduğunu anlattı.

Tarhan "Sergide yer alan çekler, senetler, kumbaralar, sertifikalar, hesap makineleri, mahkeme evrakları, damgalar, pullar, ofis gereçleri, heykeller, kartpostallar, ajandalar, takvimler, kartvizitler, kimlikler, fotoğraflar, anahtarlıklar, saatler, afişler ve yazışmalar Türk finans tarihini bütün tanıklıklarıyla gözler önüne seriyor." dedi.

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