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Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen bebek ve annesinin tedavisi sürüyor

06.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun: - "Bebeğimiz artık kendi kendine solunum sıkıntısı çekmeden nefes alıp verebiliyor. Bu da bebeğimiz için çok önemli bir gelişme"

Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen bebek ve annesinin tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen kız bebeğin, solunum sıkıntısı çekmeden nefes alıp verebildiği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastanede rahim nakli yapıldıktan 14 ay sonra dünyaya gelen bebek ve annesi Havva Erdem'i hastanede ziyaret ederek, bilgi aldı.

Özkan, yaptığı açıklamada, bebeğin doğumundan sonra bir hafta geçtiğini, yenidoğan yoğun bakımındaki uzmanların, bebeğin yaklaşık bir aylık tedavi sürecinin olacağı bilgisini verdiğini hatırlattı.

Hastanede hem Havva Erdem'in hem de bebeğinin tedavilerine devam ettiklerini vurgulayan Özkan, "Amacımız onları sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu ederek, yeni hayatlarına uğurlamak. Bunun için ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. Tüm hastalarımızın iyileşmesi için ekibimiz gecesini gündüze katıyor." ifadesini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun da bebek doğduğunda kendi başına nefes alabildiğini ancak çok küçük dünyaya geldiği için solunum desteği verdiklerini bildirdi.

Doğumdan sonra geçen bir haftada artık bebeği tamamen ventilatörden ayırdıklarına dikkati çeken Ongun, "Artık kendi kendine solunum sıkıntısı çekmeden nefes alıp verebiliyor. Bu da bebeğimiz için çok önemli bir gelişme. Bebeğimiz bizim misafirimiz olmaya bir süre daha devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- 29 haftalıkken dünyaya gelmişti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 27 Temmuz 2021'de Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Erdem, ameliyattan 14 ay geçtikten sonra 28 Eylül'de bebeğini dünyaya getirmişti. Bebek, 29 haftalıkken 1720 gram dünyaya gelmişti.

Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen bebek ve annesinin tedavisi sürüyor

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