Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Tokat'ta heyecanla takip edildi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Yağıbasan Medresesi'nde kurulan ekrandan takip edildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, "900 yıl önce inşa edilmiş bu rasathane, bilim merkezi, aynı zamanda büyük ve önemli bir mekan olan bu medresede biz de uzay yolculuğunun ilk anlarına şahitlik etmiş olduk. Yağıbasan Medresesi Anadolu’da Orta Asya Türk İslam Medrese anlayışı ile inşa edilmiş, rasathane özelliklerini de bünyesinde taşımış olan ve uzay ile ilgili eserlerin de ortaya konulduğu bir merkezdi. Danışmentliler döneminde yapılmış olan bu medrese aynı zamanda uzay yolcularımıza ev sahipliği etmişti. Ziyaret etmişlerdi burayı. Böyle anlamlı bir anda O'nun bu yolcuğuna burada şahitlik etmek, bizim için de apayrı bir gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mutafa Arslan, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

