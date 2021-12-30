YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'nin ilk barajı Çubuk-1 Barajı'nda, 27 yıl sonra su tutuldu

Türkiye'nin ilk barajı Çubuk-1 Barajı'nda, 27 yıl sonra su tutuldu

30.12.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1930'da Atatürk'ün talimatıyla yapımına başlanan ve 1994'ten sonra işlevini kaybeden barajın dip çamurları temizlendi, barajda yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedefleniyor - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar, mutluyuz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk betonarme barajı olma özelliğine sahip Çubuk-1 Barajı'nda, 27 yıl aradan sonra su tutulmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, atıl durumda olan doğal kaynakları yerinde ve doğru yöntemlerle verimli hale dönüştürmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çubuk-1 Barajı'nda ve rekreasyon alanında biriken dip çamurlarının temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, 1994'ten itibaren atıl durumda bulunan barajda içme suyu "su alma yapısı"nın aktif hale getirildiği ve 27 yıl aradan sonra su tutulmaya başlandığı bildirildi.

Atatürk'ün talimatıyla yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk betonarme barajı Çubuk-1 Barajı'ndan elde edilecek su, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve bölgedeki yeşil alanların sulamasında kullanılacak.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk-1 Barajı, 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı." ifadelerini kullandı.

- "Hemşerilerimizi, kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız"

ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı da baraj kapasitesinin yüzde 50'si kadar su tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

Barajda, Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları, ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüklerinin iş birliğiyle ortak çalışma yürütüldüğünü aktaran Alçı, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin ilk barajı olan ve 1930'da Atatürk'ün talimatıyla yapımına başlanan Çubuk Barajı, maalesef Çubuk Çayı'na ilçenin kanalizasyonun aktarılması ve civardaki besi çiftliklerinin atıklarının baraja verilmesi sebebiyle 1994 yılından sonra işlevini kaybetmiş durumdaydı. Barajın ilk kuruluş kapasitesi 13,5 milyon metreküp, biz yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedefliyoruz. Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla ayrıca Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş, temiz suyu vererek, hemşerilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdıAnkara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:56
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Başak Yağmur Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Gülbahar Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.