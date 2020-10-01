Türkiye’nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 ikinci kez kapılarını açıyor

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla Türkiye’nin ve dünyanın ayakkabı, çanta, deri saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerine yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020, 13-15 Ekim 2020’de ikinci kez gerçekleşecek.

Shoedex2020, 13-15 Ekim 2020’de ikinci kez gerçekleşecek. Türkiye’nin krizi başarılı yönetmesinde dijitale hızlı adaptasyonun payının büyük olduğunu belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore’den sonra pandemiden en az etkilenecek üçüncü ülkeyiz. Stratejik muhakememiz ve yol haritamızın aynı zamanda küresel ölçekli olması gerektiğinin bilinciyle, Türkiye ve dünyada bir ilki başararak diğer bütün sektörlerde dijital dönüşümü tetikleyen sürükleyici bir etki sağladık. Haziran ayında ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik ilk sanal fuarımız Shoedex2020’yi gerçekleştirdik. Fuarımızın dört günlük periyodunda 31 katılımcı firma ile 59 ülkeden 300’ü aşkın alıcı www.shoedex.events adresinde buluştu. Toplamda binin üzerinde B2B görüşmesi gerçekleşti. Bu kez katılımcı cephesinde 4 kat artış var. Shoedex dijital bir fuar markası ve biz gün geçtikçe ürün gamımızı genişletiyoruz. Bu yüzden bu kez fuarımıza deri konfeksiyon sektörünü de ekledik. 13-15 Ekim’de ikinci kez www.shoedex.events adresinde gerçekleştireceğimiz fuarımıza 59 ülkeden bin 200 ziyaretçi ve 120 katılımcı öngörüyoruz. Aynı zamanda fuarda her gün sürdürülebilirlik konulu bir webinarımız olacak. Bize destek temelinde kanallarını açık tutarak, taleplerimizin rahatlıkla karşılanacağı zemini inşa eden Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve Bakanlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”