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Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

30.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları, artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti." bilgisini paylaştı.

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