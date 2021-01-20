Türkiye’nin ilk sanal ev tekstili fuarı sona erdi

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı olan Virtual Hometex Turkey 12 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) işbirliğiyle düzenlenen fuarı 79 ülkeden bin 101’i yabancı olmak üzere toplam bin 665 kişi ziyaret etti. Fuarın ilk gününde 9 bin 879 olan toplam etkileşim sayısı fuar süresince 30 bini aştı.

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı olan Virtual Hometex Turkey 12 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) işbirliğiyle düzenlenen fuarı 79 ülkeden bin 101’i yabancı olmak üzere toplam bin 665 kişi ziyaret etti. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, sanal fuarın 17 Ocak tarihinde sona erdiğini, ancak dijital platformun 60 gün daha açık kalacağını ve bu durumun da ev tekstili sektörüne olumlu yansıyacağını belirtti. Başkan Memişoğlu, “Ülkemizin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarını geride bıraktık. 79 ülkeden toplam 1665 alıcıyı fuarımızda ağırladık. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan önemli alıcıların da fuarımızda aktif ziyaretçi konumunda olduğunun altını çizmek istiyorum. Türk ziyaretçilere baktığımızda, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firmaların satın alımcılarının çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Virtual Hometex Fuarı’nın dijital platformu 60 gün daha açık kalacak ve katılımcılarla ziyaretçilerin irtibatı devam edecek” dedi.