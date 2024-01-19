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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Gaziantep'ten takip edildi

AA AA
19.01.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Gaziantep'ten izlendi.

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Gaziantep'ten takip edildi

İlk Türk astronot ünvanını alan Gezeravcı'nın yolculuğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde kurulan platformda vatandaşlar tarafından takip edildi.

Fırlatmanın ilk anında vatandaşlar, uzun süre alkışlar eşliğinde Türk bayrağı salladı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Gaziantep Türkiye

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