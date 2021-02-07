Türkiye'nin kayak merkezleri Türk sporuna hizmet ediyor

Bazı kayak merkezleri, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine pek çok kentinde bulunan kayak merkezlerinde alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama branşlarıyla ilgilenen sporcular, antrenman yapma imkanı buluyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak hizmet veren kayak merkezlerinde, sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kış mevsiminin başta gelen aktivitelerinden olan kayağın keyfine varan tatilcilerin yanı sıra kayak sporcuları da merkezlerden faydalanıyor.

Dört mevsimi doyasıya yaşayan Türkiye'de, kış ayları da kar güzelliğiyle yaşanıyor. Son haftalarda yoğunluğu artan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezleri de hizmet vermeye başladı.

DENİZ AÇIK - SERGEN SEZGİN - Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan ve uzun süre beklenen beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezleri, tatilcilerin yanı sıra alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama sporcularına da hizmet ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan alınan bilgiye göre, Erzurum'da alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, biatlon ve kayakla atlama branşındaki tüm sporcular için bir arada hizmet verilebiliyor.

Önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan Erzurum'da, ulusal birçok kış sporu etkinliğinin yanı sıra 2011 Kış Üniversite Oyunları (Winter Universiade 2011), 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve Snowboard Dünya Kupası gibi uluslararası yarışmalar da gerçekleştirildi.

- Uludağ'da alp disiplini ve snowboard, El-Aman'da kayaklı koşu

Bursa'da bulunan, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu'nun en büyük dağı olan Uludağ, kış turizminin vazgeçilmez bölgeleri arasında yer alıyor. Uludağ, tatilcilerin yanı sıra alp disiplini ve snowboard yapmak isteyen sporcuların kullanabildiği merkezler arasında yer alıyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin 1. derece öncelikli 5 merkezinden biri olan Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi ise alp disiplini, snowboard ve kayaklı koşu yapmak isteyen sporculara kucak açıyor.