Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. 1000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 191 bin 883 oldu.

Toplam test sayısı 3 milyon 881 bin 410, vaka sayısı 210 bin 965, vefat sayısı 5 bin 323 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 787 test yapıldı, 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1493 kişi iyileşti.

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

- Sağlık Bakanı Koca dolmuş kooperatiflerine çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerini kullandı.

- Marketler için Kovid-19'la mücadele önlemleri güncellendi

Sağlık Bakanlığınca, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde, market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler revize edilerek güncellendi.

Market ve süpermarketlerin, sundukları hizmet ve müşteri kalabalığı nedeniyle Kovid-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlar olduğuna işaret edilen rehberde, müşterilerin gereksinimlerini mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılamaları, bunun yapılamadığı durumlarda bir seferde daha çok gereksinim karşılanarak alışveriş sıklığının azaltılmaya çalışılması gerektiği belirtildi.

Rehbere göre, market ve süpermarketlerin girişine Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılacak, içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek uyarıcılar konulacak.