Türkiye’nin metaversedeki ilk banka şubesi DenizBank ve Atlas Space iş birliğiyle geliyor

İSTANBUL (AA) - DenizBank, Atlas Space firması ile metaversede Türkiye’nin ilk banka şubesini açmak üzere güçlerini birleştirdi.

DenizBank'tan yapılan açıklaya göre, yakın zamanda hayata geçecek Metaşube, ilk etapta müşteriler için yeni bir bilgilendirici temas noktası olacak ve zaman içinde gelen geri bildirimlerle geliştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yeni nesil teknolojilerin müşteri ihtiyaçlarında yarattığı değişimlere hızlıca adapte olma konusunda reflekslerinin son derece güçlü olduğunu belirterek, "DenizBank olarak geleceğin ekonomisini şekillendirecek altyapının metaversede olduğunu biliyor ve müşteri deneyimini bu dünyada daha da ileri taşımak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi, iştirakimiz NEOHUB koordinasyonunda, Türk bankacılık tarihinin ilk Metaşubesi ile bir miladı gerçekleştiriyoruz.

Bize sunduğu destekle güvenli deneyim yaşatacak stratejik ortağımız Atlas Space ile bu yola çıkmaktan son derece mutluyuz. Bunu bir ilk adım gibi düşünebiliriz. Müşterilerimiz için yarattığımız bu yeni temas noktasını, yine onların beklentileri doğrultusunda tam kapasite çalışan bir banka şubesine dönüştürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

NEOHUB’ın Genel Müdürü Gürhan Çam da DenizBank olarak metaversede yer almak için uzun zaman önce çalışmalara başladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bankamızın gelecekte müşteri deneyimini taşıyacağı yeni ortamları yaratmak üzere yoğun şekilde çalışıyoruz. Metaverse denilen kapsamlı ve web 3.0 tabanlı bu küresel trendin içinde hiçbir kurumun tek başına varlığını sürdüremeyeceğini de biliyoruz. Ekosistem bankacılığı, NEOHUB’ın temel taşı. Bizim kuruluş amacımız, iş birliği kültürünü geliştirmek ve yenilikçi iş modelleri oluşturmak.

Açık bankacılık iş birliklerimiz ve hızlandırma programımıza benzer şekilde metaverse dünyasında da “Yalnız kurt başarılı olamaz” diyoruz. İlk etapta hedefimiz, canlı bir agent aracılığıyla metaversede müşterilerimizin bankacılık ile ilgili temel sorularında bilgilendirme yapmak. Zaman içinde alacağımız geribildirimler doğrultusunda Metaşubemizi fiziki bir banka şubesi kadar verimli ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”

