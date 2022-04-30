"Türkiye’nin Mühendis Kızları" sürdürülebilir bir dünya için Ideathon’da yarıştı

İSTANBUL (AA) - Mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amacıyla Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın paydaşlığında yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesindeki geleceğin mühendis adayları sürdürülebilir bir dünya için Ideathon’da yarıştı.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, TMK öğrencilerine 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla Teknolojide Kadın Derneği iş birliğinde tasarlanan “Yapay Zeka Çağında Dönüşen Liderlik” sertifika programı kapsamında, öğrencilere aldıkları eğitimleri pratiğe dökebilecekleri bir Ideathon planlandı.

37 farklı üniversiteden 120 mühendislik öğrencisinin katıldığı Ideathon’da, 14 takım Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” başlıklarında yaratıcı fikirler ortaya koyup proje üretti.

Finale kalan 6 takım, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Global Compact Genel Sekreteri Melda Çele, UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kıdemli Strateji ve Bütçe Uzmanı Pınar Özel, Vodafone IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, System Optima Danışman ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Duman ve Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa’dan oluşan final jürisi tarafından değerlendirildi.

Projelerin özgünlük, yaratıcılık, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, kattığı değer ve sunum teknikleri kriterleri açısından değerlendirildiği Ideathon’da, engelli bireylere yetkinlikler kazandıracak “Engelsiz İstihdam” projesi birinci seçildi. Karbon emisyonu takibi yapan yapay zeka uygulaması “Digigreen Economy” projesi ikinci, çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandıracak dijital oyun evreni “Equfree” projesi ise üçüncü oldu.

- "Takım çalışmasının çok güzel bir örneği oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Bu sene ilk kez düzenlediğimiz Ideathon, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin farklı mühendislik bölümlerinde okuyan Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın ortaya koydukları takım çalışmasının çok güzel bir örneği oldu. Öğrencilerimizin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının rehberliğinde küresel olarak karşı karşıya kaldığımız sorunlara yaratıcı fikirler ortaya sunarak projeler önermesi hepimizi gururlandırdı. Ideathon’da yarışan tüm takımları gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesinde, Teknolojide Kadın Derneği olarak 2 yıldır soft skill eğitimlerini verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ek olarak Ideathon projesi düzenlenmesi için harekete geçtik. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 'toplumsal cinsiyet eşitliği' ve 'insana yakışır iş ve ekonomik büyüme' başlıklarında aksiyon alınacak olması bizleri son derece heyecanlandırdı. Bu kapsamda birbirinden değerli grupların fikirlerini ve çözüm önerilerini dinledik.

Finale kalan 6 projenin birincisini seçerken ise çok zorlandık. Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın dünyanın sürdürülebilirliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri katkı ve proje fikirleri bizi çok umutlandırdı. Ne kadar güçlü bir gençliğin geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Bu değerli programının hayata geçmesinde ve yönetilmesine katkı veren Ebru Özdemir’e ve onun nezdinde destekleyen tüm kurumlara teşekkür ederim. Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın destekçisi olmaya devam edeceğiz."

