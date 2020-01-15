Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

CEM ŞAN - Türkiye'nin ihracatında yıl bazında üst üste 14'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2019'da 2 milyar doları aştı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, geçen yıl 110'dan fazla ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.

Bu grupta 2019 ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13,27 yükselişle 2 milyar 31 milyon dolar oldu.

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu. Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 33,36 artarak 332 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım yüzde 4,46 gerileyerek 311 milyon 254 bin dolar olarak gerçekleşti.

İtalya'ya ihracat ise yüzde 18,37 arttı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan dış satım 207 milyon 274 bin dolardan 245 milyon 344 bin dolara çıktı.

Romanya'ya ihracat da yüzde 58 artışla 135 milyon 349 bin dolara çıktı. Romanya, bu dış satımla en çok ihracat yapılan dördüncü ülke oldu.