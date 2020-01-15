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  4. Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2 milyar doları aştı

BURSA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

İhracatta yıl bazında üst üste 14'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13,27 arttı - Bu grupta en fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

CEM ŞAN - Türkiye'nin ihracatında yıl bazında üst üste 14'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2019'da 2 milyar doları aştı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, geçen yıl 110'dan fazla ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.

Bu grupta 2019 ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13,27 yükselişle 2 milyar 31 milyon dolar oldu.

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu. Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 33,36 artarak 332 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım yüzde 4,46 gerileyerek 311 milyon 254 bin dolar olarak gerçekleşti.

İtalya'ya ihracat ise yüzde 18,37 arttı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan dış satım 207 milyon 274 bin dolardan 245 milyon 344 bin dolara çıktı.

Romanya'ya ihracat da yüzde 58 artışla 135 milyon 349 bin dolara çıktı. Romanya, bu dış satımla en çok ihracat yapılan dördüncü ülke oldu.

İspanya'ya geçen sene yüzde 27 artışla 87 milyon 110 bin dolarlık otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapıldı.

- Azerbaycan'a ihracatta yüzde 263 artış

Geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat artışı Azerbaycan-Nahçıvan'a yönelik dış satımda oldu.

Azerbaycan-Nahçıvan'a yapılan otobüs ve minibüs dış satımı yüzde 263 yükselerek 18 milyon 971 bin dolardan 68 milyon 990 bin dolara çıktı.

Fas'a ihracatın ise yüzde 33,83 artışla 33 milyon 882 bin dolardan 45 milyon 344 bin dolara çıktığı görüldü.

En çok otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapılan 10'ncu ülke Avusturya oldu. Bu ülkeye dış satımın yüzde 66,19 artışla 26 milyon 667 bin dolardan 44 milyon 319 bin dolara yükseldiği dikkati çekti.

Geçen yıl otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki seneye kıyasla değişim oranları şöyle:

Ülke 2018 2019 Değişim (%) Fransa 248.970.996 332.015.444 33,36 Almanya 325.789.577 311.254.770 -4,46 İtalya 207.274.975 245.344.814 18,37 Romanya 85.557.155 135.349.465 58,20 İspanya 68.345.399 87.110.942 27,46 İngiltere 102.363.273 84.997.124 -16,97 Azerbaycan-Nahçıvan 18.971.879 68.990.776 263,65 Polonya 67.323.320 53.202.211 -20,98 Fas 33.882.823 45.344.212 33,83 Avusturya 26.667.342 44.319.756 66,19

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Koreli Bursa İhracat otobüs-minibüs-midibüs Türkiye Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

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