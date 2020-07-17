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"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi

BURSA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi.

Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı. Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.

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