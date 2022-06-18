YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Türkiye'nin rekortmen özel sporcuları Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye'nin rekortmen özel sporcuları Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

18.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Down Sendromlular Atletizm Milli Takım Antrenörü Leman Elmas: - "Bu sene de dünya şampiyonasında hedefimiz, rekorlarımızı geliştirmek ve başarılarımıza yenisini eklemek"

ÇORUM (AA) - Türkiye Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi milli takımları, 19-24 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Çorum'da kamp yapıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca organize edilen kampta 11 Down sendromlu atletizm sporcusu Akkent Mahallesi'ndeki spor kompleksinde, 4 Down sendromlu masa tenisi sporcusu da Çorum Belediyesinin masa tenisi tesislerinde şampiyonaya hazırlanıyor.

Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ulaşım ve saha desteğiyle 14 Haziran'da başlayan kampta günde çift antrenman yapan sporcular, 19 Haziran'da sona erecek kampın ardından Çekya'ya gidecek.

Down Sendromlular Atletizm Milli Takım Antrenörü Leman Elmas, AA muhabirine, milli takımda daha önce dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanan ile bazı branşlarda rekor sahibi sporcuların yer aldığını söyledi.

Çekya'dan da derecelerle dönmeyi beklediklerini dile getiren Elmas, "Bu sene de dünya şampiyonasında hedefimiz, rekorlarımızı geliştirmek ve başarılarımıza yenisini eklemek. Sporcularımız 100 metre, 200 metre, 300 metre, uzun atlama, gülle atma, cirit atma, disk atma gibi farklı branşlarda yarışacak." dedi.

Down Sendromlular Atletizm Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Kurt da 5 kadın, 6 erkek olmak üzere 11 sporcu ile 5 antrenörden oluşan ekibin verimli bir kamp dönemi geçirdiğini anlattı.

Atletizmde 5 altın, 2 gümüş madalya ile triatlonda dünya rekoru sahibi özel sporcu Emirhan Akçakoca ise bu yıl da yeni madalyalar, yeni rekorlar kırmak için çok çalıştığını ifade etti.

Rekortmen özel sporcu Dilara Çelik de gittiği her şampiyonadan madalyalarla döndüğünü, disk atma, gülle atma ile 800 metre koşuda dünya rekoru sahibi olduğunu anlattı.

Zorlu bir şampiyonaya hazırlandıklarının altını çizen Dilara, "Antrenörümün verdiği emeklerin gelişimimde çok büyük etkisi oldu. Yine üç branşta rekor bekliyorum. Yürüyüşten de rekor bekliyorum." diye konuştu.

Ali Topaloğlu da Çekya'dan kendi rekorlarını kırarak dönmek istediğini belirtti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Masa Tenisi Teknik Kurul Üyesi Fatma Üyük ise Çorum, Antalya, Kırklareli ve Samsun'dan 2 kadın, 2 erkek sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını aktardı.

Ortamlarının çok güzel olduğunu vurgulayan Üyük, "Çocuklarımız burada olmaktan son derece mutlu. Tesisteki diğer sporcu partnerlerimizle antrenman yapıyoruz." dedi.

Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Kemal Yaşkafa ise sporcuların şampiyonada ferdi, takım, çift ve miks branşlarında yarışacağını söyledi.

Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadın takımlarının Avrupa ikincisi, erkek takımlarının da dördüncüsü olduğunu anlatan Yaşkafa, "Bir sene öncesinde erkek takımımız Avrupa üçüncüsü, kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu. Her turnuvaya başarılı şekilde gidip geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOKAP Çorum'da 6 projeye 6 milyon lira destek sağlayacakDOKAP Çorum'da 6 projeye 6 milyon lira destek sağlayacak
Antalya'da bir kişi, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüAntalya'da bir kişi, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeğiyle öldürdü
GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildiGÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:46
İkindi
16:45
Akşam
20:20
Yatsı
22:10
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.