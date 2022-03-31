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Türkiye'nin Sesi Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

31.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Sesi Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Başkanlığını eski HDP'li Ayhan Bilgen'in yaptığı Türkiye'nin Sesi Partisinin (SES Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Partinin kurucular kurulu üyelerinden eski bakanlardan Müslüm Doğan, Bakanlık binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç duyulduğunu, 6 aylık çalışmanın sonunda partiyi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Belirlenen parti programında, Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin yeni tanımlama ve çözümlemelerin yer aldığını belirten Doğan, "Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, demokrasiyi geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu söz konusudur ne de devamı niteliğindedir." diye konuştu.

Partinin kurucular listesinde 31 isim yer aldı.

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