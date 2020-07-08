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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 18:25 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Turizm sektörümüz havacılıktan yer işletmesine, taşımacılıktan konaklamaya kadar her alanda önlemlerini aldı ve misafirlerini bekliyor" - Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: - "Havalimanımız dünyanın en güvenli limanlarından biri. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat ederek aldığımız önlemlere güvenebilir"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, şehrin, dünyanın en güvenli turizm bölgelerinden olduğunu söyledi.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeni normale göre yapılan hazırlıklarıyla konuklarını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, tatile gelmek isteyenleri Antalya'da güvenli ve hijyenik bir ortamın beklediğini bildirdi.

Tatilcileri Antalya'ya davet eden Çetin, "Uçakların hijyenleri en üst düzeyde. Havacılıkta adeta ameliyathane hijyeni sağlanıyor. Antalya Havalimanımız bugün dünyanın en hijyenik ve güvenilir havalimanlarından biri. Otellerimiz güvenli turizm sertifikasıyla pandemi süreci ile ilgili her türlü önlemi aldı. Turizm sektörümüz havacılıktan yer işletmesine, taşımacılıktan konaklamaya kadar her alanda önlemlerini aldı ve misafirlerini bekliyor." ifadesini kullandı.

- "Havalimanımız dünyanın en güvenli limanlarından biri"

Antalya Havalimanı işletmecisi Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol da pandemi süreci ile ilgili havalimanında aldıkları tedbirleri aktararak, alınan önlemlerin havalimanında girişten yolcunun uçağa bineceği ana kadar devam ettiğini belirtti.

Havalimanına yolcular dışında kimsenin alınmadığını vurgulayan Varol, terminal binasına giren her yolcunun da termal kameralar ile kontrol edildiğini kaydetti.

Antalya Havalimanı'nda hijyen ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğunun altını çizen Varol, "Havalimanımız dünyanın en güvenli limanlarından biri. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat ederek aldığımız önlemlere güvenebilir." açıklamasında bulundu.

Sun Express Hava Yolları Yer İşletme Grup Müdürü Hüseyin Çelik ise yolcuların sağlığı için check-in uygulamalarından uçağın içine kadar her noktada maksimum önlem aldıklarını vurguladı.

Özellikle uçakların içlerinde kullanılan HEPA filtre sayesinde uçuş sırasında ameliyathanelerde sağlanan hijyenik ortamı sağladıklarını söyleyen Çelik, yolcuların herhangi bir bulaş riskini minimize ettiklerini dile getirdi.

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