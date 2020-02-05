Türkiye’nin yerli tohumu Muğla’dan

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yerel tohum, ulusal güç’ sloganı ile 2016 yılında faaliyet geçen ‘Yerel Tohum Merkezi’ Türkiye’nin 72 iline tohumculuk kanunu kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz yerli tohum gönderiyor. Merkezden bugüne kadar 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum dağıtımı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde bulunan 817 çeşit yerel tohuma Türkiye’nin 72 ilinden talep geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin yereltohum.mugla.bel.tr/tohumtalep sosyal medya hesabında bulunan yerel tohum talep formunu dolduran vatandaşlara kargo ile karşı ödemeli ücretsiz sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiliyor. Tohumculuk kanunu gereği her tohumdan kişisel ihtiyaç miktarı kadar ve 5 değişik çeşitte tohum veriliyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından tohum talebinde bulanacak vatandaşların Mart ayı sonuna kadar bu taleplerine cevap verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Sosyo-Kültürel alanda geçici binada hizmet veren ve ardından Muğla-Denizli karayolu Bağlarbaşı mevkisinde 4 bin 700 metrekarelik alanda ‘Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’ olarak hizmet vermeye başlayan merkeze getirilen tohumlar için ‘Test Laboratuvarı’, Muğla’ya özgü yerel tohumların ve endemik bitkilerin yüzyıllarca aklanabileceği Embriyo dondurma ve doku kültürü laboratuvarı ile tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı bulunuyor.