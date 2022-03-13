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  4. Türkiye'ye getirilen savaş mağduru Ahıska Türkleri Türkiye'ye minnettar

Türkiye'ye getirilen savaş mağduru Ahıska Türkleri Türkiye'ye minnettar

13.03.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Ahıska Türleri Genel Sekreteri Fuat Uçar: - "ilk etapta 295 Ahıska Türkü geldi, İnşallah orada kalan Ahıska Türkleri de guruplar halinde Türkiye'ye getirilecek. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"

EDİRNE (AA) - Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü Türkiye'ye getirildi.

Kapıkule Sınır Kapısından otobüslerle ülkeye giriş yapan Ahıska Türklerini, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve göç uzmanları karşıladı.

Pasaport kontrolü sonrası çeşitli ikramlarda bulunulan Ahıska Türkü aileler, bir süre dinlendikten sonra kendileri için bir restoranda verilen yemeğe geçti.

-"Bir Türk vatandaşı gibi hiçbir ayrım yapmadan bize yardımcı oldular"

Dünya Ahıska Türkleri Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine Ukrayna'da savaş bölgesinden alınan Ahıska Türklerinin otobüslerle Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Ahıska Türklerinin Ukrayna'da çok zor durumda kaldıklarını, Türk Dışişleriyle iletişime geçerek tahliyeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Listeleri hazırladık hızlı bir şekilde, Bakanlıkla paylaştık. ilk etapta 295 Ahıska Türkü geldi, İnşallah orada kalan Ahıska Türkleri de guruplar halinde Türkiye'ye getirilecek. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bir Türk vatandaşı gibi hiçbir ayrım yapmadan bize yardımcı oldular."

Ahıska Türklerinin tahliyelerinin devam ettiğini, ilk etapta 6 otobüsle 295 Ahıska Türkünün Türkiye'ye getirildiğini, gelenlerin Bursa ve Erzincan'da misafir edileceğini belirtti.

- "Teşekkür ederim herkese, bizi kurtardılar"

Kafileden Orman Daştan da uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından sağ salim Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Ukrayna'da birçok kentin bombalandığını anlatan Daştan, "Sağ olsunlar Türkiye otobüs göndermiş bindik geldik. Orada durum çok kötü, biz çıktık, bombalama başladı. Orada vatandaşlarımız da kaldı, onları da kurtarmak lazım. Teşekkür ederim herkese bizi kurtardılar" dedi.

Ruslan Kaya ise Ukrayna'daki savaşın her geçen gün kötüye gittiğini belirtti.

"Sağ olsun Türkiye'miz bizi kabul etti" diyen Kaya, "Tüm büyüklerimize teşekkür ederim. Bizlere sahip çıktı, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

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