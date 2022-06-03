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Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü Çanakkale'de kutlandı

03.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Nasıl ki Sultan Alparslan 1000 sene önce Ahlat önlerinde, Malazgirt meydanında Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, aynı anlayışla Gazi Süleyman Paşa da Çardak'tan Avrupa'ya geçerek Avrupa'nın kapılarını, Rumeli'nin kapılarını Türklere açmaya başlamıştır"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Nasıl ki Sultan Alparslan 1000 sene önce Ahlat önlerinde, Malazgirt meydanında Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, aynı anlayışla Gazi Süleyman Paşa da Çardak'tan Avrupa'ya geçerek Avrupa'nın kapılarını, Rumeli'nin kapılarını Türklere açmaya başlamıştır." dedi.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 668. yıl dönümü dolayısıyla Lapseki'nin Çardak beldesi ve Gelibolu'nun Bolayır köyünde törenler düzenlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Lapseki Başkanı Eyüp Yılmaz ile protokol üyeleri, Çardak'ta Gazi Yakup Bey'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Turan, mehter takımı eşliğinde iskelede sona eren yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Türklerin Avrupa'ya geçişinde büyük öneme sahip olan bu yolu gururla katettiklerini söyledi.

Bu toprakların, ecdadın Viyana'ya kadar devam eden yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurgulayan Turan, "Onurla ve gururla buradayız. Çanakkale'mizin her karış toprağı çok özel. Kale-i Sultaniye'siyle Fatih'in kenti Çanakkale'miz. Anafartalar'ıyla Atatürk'ün kenti Çanakkale'miz. Bugünkü törenlerin anlamı, Bolayır'ıyla, Çardak'ıyla Gazi Süleyman Paşa'nın memleketi Çanakkale'miz." ifadesini kullandı.

- "İç kavgalarla değil daha büyük iddialarla yolumuza devam ediyoruz"

Turan, Çardak'tan başlayan yürüyüşün Malazgirt ile aynı değerde olduğunu dile getirdi.

Malazgirt'ten yaklaşık 1000 yıl önce başlayan yürüyüşünün bir başka örneğinin 668 sene önce Çardak'ta gerçekleştiğini anlatan Turan, "Nasıl ki Sultan Alparslan 1000 sene önce Ahlat önlerinde, Malazgirt meydanında Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, aynı anlayışla Gazi Süleyman Paşa da Çardak'tan Avrupa'ya geçerek Avrupa'nın kapılarını, Rumeli'nin kapılarını Türklere açmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerin, yürüyüşlerin bir olması gerektiğine işaret eden Turan, "Dış politikamız bir olmalı, bayrağımız, devletimiz... Yüreğimiz yeri geldiğinde bir atmalı. O yüzden askerlerimizle gurur duyuyoruz. O yüzden Libya'da, Karabağ'da, Kapalı Maraş'ta, Doğu Akdeniz'de Türk'ün adını, Çardak'tan başlayan yürüyüşünü tüm dünyaya haykırmaya onurla devam ediyoruz. Biz iç kavgalarla değil daha büyük iddialarla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Çardak'taki törenin ardından katılımcılar, mehter takımı ile GESTAŞ'a ait feribota binip boğazı geçerek Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişini ve Gelibolu'nun fethini canlandırdı.

Temsili geçişte Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları ve balıkçı tekneleri de yer aldı.

Bülent Turan ve beraberindekiler daha sonra Bolayır köyünde Gazi Süleyman Paşa'nın mezarına çiçek bırakıp dua etti.

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