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Türkmenistan ligi koronavirüse rağmen başladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.04.2020 21:40 | Son Güncelleme

Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi. Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

DÜNYA ÜZERİNDE DEVAM EDEN LİGLER

-Belarus
-Nikaragua
-Tayvan
-Türkmenistan
-Tacikistan


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Anahtar Kelimeler:
Türkmenistan koronavirüs lig

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