TÜRKONFED, yeşil dönüşümü 2030'a kadar tamamlamak istiyor

EREN BOZKURT - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Avrupa'nın kendileri için en büyük ihracat bölgesi olduğunu belirterek, "2030 yılına kadar tüm bölgelerimizde, KOBİ'lerimizin rekabetçi ve yeşil dönüşümünü tamamlamış hale gelmesini arzu ediyoruz." dedi.

Sönmez, AA muhabirine, Kovid-19 sonrası Rusya-Ukrayna savaşıyla başta Avrupa olmak üzere Türkiye ve dünyada enerjiyle ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlandığını anımsattı.

Bu tür savaşların, insanı dramlara ve enerjiye ulaşımdaki sıkıntılara bir çözüm olmadığını gösterdiğini vurgulayan Sönmez, şöyle konuştu:

"Bizim ülke olarak uzlaşma noktasında doğru bir yerde durduğumuzu söylemek istiyorum. Ekonomide ve enerjiye ulaşımda zorlukları hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bununla beraber özellikle Avrupa'da yaşanan sıkıntılar ve ülkemizde enerji pahalılığıyla birlikte yaşanan sıkıntılarla beraber gıda krizi de gündeme geldi. Özellikle tahıl koridorunun açılmasında ülkemizin üstlenmiş olduğu rol hem dünya açısından hem bizim açımızdan oldukça olumlu. Bu savaşın devam etmesinin hem enerji hem gıda krizi noktasında sorun olacağını düşünüyoruz. Müzakerenin artması ve ortak aklın hakim kılınması, Türkiye'nin bulunduğu bu girişimlerin tüm dünyadan destek görmesini arzu ediyoruz."

Sönmez, Rusya-Ukrayna savaşının ardından şimdi de Çin-Tayvan ile Sırbistan-Kosova krizlerinin yaşanmaya başlandığını anımsatarak, artık barışın tesis edildiği, ortak aklın ve müzakerelerin öne çıktığı bir döneme girilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Yeşil dönüşüm merkezi oluşturmaya çalışıyoruz"

Sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi gibi temel hedefleri içeren Avrupa Yeşil Mutabakatı için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Sönmez, bu kapsamda bazı illerde çalıştaylar yaptıklarını söyledi.

Çalıştayların ardından 15 Eylül'de Ankara'da büyük bir zirve yapacaklarını belirten Sönmez, şöyle devam etti:

"Zirvede bununla ilgili raporumuzu yayınlayacağız. Bunun dışında yeşil dönüşüm merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. TÜRKONFED olarak şöyle bir iddiamız var; sanayi devriminde, dijital dönüşüm devriminde biraz geride kaldık ama yeşil dönüşümde dünya ve Avrupa ile rekabetçi olabiliriz. Şu anda onlardan geride değiliz. TÜRKONFED olarak başta yeşil dönüşüm merkezi olmak üzere tüm bölgelerde iş dünyasının ve KOBİ'lerimizin bu konuda bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Avrupa bizim için en büyük ihracat bölgesi. 2030 yılına kadar tüm bölgelerimizde, KOBİ'lerimizin rekabetçi ve yeşil dönüşümünü tamamlamış hale gelmesini arzu ediyoruz. AB ile ilişkilerin geliştirilmesi, yüksek teknoloji üretimi ve ihracatının artması, enerji bağımlılığının azaltılması ve yeşil sanayi devriminin gerçekleştirilmesi KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda bilinçlenmesinden geçiyor."

Sönmez, yapacakları çalışmalarla sürdürülebilirliği arttırmayı ve KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyasının yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Kuracakları yeşil dönüşüm merkeziyle KOBİ'lere danışmanlık desteği sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Sönmez, "Aynı zamanda Anadolu'nun farklı bölgelerinde yeşil dönüşüm ve alt alanlarında iş dünyası temsilcilerine, KOBİ'lere yönelik çeşitli eğitimlerin verilmesini amaçlıyoruz. Kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini önemsiyor ve yeni dönem çalışmalarımızda da Anadolu ekseninde faaliyetlerimize devam edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Sönmez, yeşil dönüşüm için yapılacak somut çalışmaları eylülde Ankara'da düzenleyecekleri zirvede açıklayacaklarını ifade etti.

- "Anadolu'dan kalkınma seferberliği başlatmış durumdayız"

Sönmez, TÜRKONFED'in 26 bölge federasyonu ve buna bağlı 300'e yakın derneğin Anadolu'da olduğunu belirtti.

Anadolu'dan kalkınma seferberliğini başlattıklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun kadim üretim gücünü iş potansiyelini, oradaki marka bilinirliğini ulusala, oradan da küresele taşımak istiyoruz. Bunun için de tüm bölgelerimizde bu kalkınmanın Anadolu'dan başlaması gerektiğini ve Anadolu'dan yürüyeceğimiz bir mottoyla yola çıktık. 26 federasyonumuzda ve onlara bağlı bütün derneklerle, dijital, yeşil ve yapısal dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde tabii ki şirketlerimizin kendini geliştirmesiyle beraber ihracatını ve istihdamı arttırması, ekonomiye daha farklı bir markalaşma ve kurumsallaşma getirmesi de var."

