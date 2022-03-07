TURKOVAC aşısı Bartın'daki aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başladı

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Bartın'daki aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başladı.

Kentte randevu alarak Kırtepe Aile Sağlığı Merkezine gelenlere aşı odasında TURKOVAC yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, AA muhabirine, kent genelinde aşılama uygulamalarının tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerince oluşturulan mobil ekiplerce sahada ve tüm aile sağlığı merkezlerinde sürdüğünü söyledi.

Türk bilim insanlarınca geliştirilen TURKOVAC'ın uygulanmasına Bartın Devlet Hastanesinde 7 Şubat'ta başlandığını anımsatan Erol, "Bugün itibarıyla aile sağlığı merkezlerimizde de uygulanmaya başladı. Vatandaşlarımızın ilgisini görüyoruz. Erken saatlerde aşı olmaya gelenlerin büyük çoğunluğu TURKOVAC aşısını tercih ediyor. Vatandaşlarımız, 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-nabızdan randevu alarak aşılarını aile sağlığı merkezlerinde güvenle yaptırabilir." diye konuştu.

Kırtepe Aile Sağlığı Merkezinde ilk TURKOVAC aşısı uygulanan Rukiye Güldal, yerli aşının herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Milletiyle ilgilendiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Güldal, "Bana yerli aşı daha güvenli geldi. Daha önce hiç aşı olmamıştım, çekinmiş, korkmuştum. O yüzden özellikle TURKOVAC aşısını bekledim ve onu tercih ettim. İnşallah şifa olur." dedi.

Nursel Ayvaz da sağlığı için aşılarını yaptırdığını, sonuncu aşı olarak da yerli olmasından dolayı TURKOVAC'ı tercih ettiğini kaydetti.

