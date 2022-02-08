TURKOVAC aşısı Denizli'de uygulanmaya başlandı

DENİZLİ (AA) - Yerli aşı TURKOVAC'ın Denizli Devlet Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak hastaneye gelenlere aşı odasında TURKOVAC yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, gazetecilere hiç aşı olmamış kişilerin yanı sıra daha önce başka aşı ile aşılanmış kişilerin hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırabileceğini söyledi.

Vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunan Öztürk, "Koronavirüs ile mücadelede en etkili silah olan aşılama konusunda yüzde 100 yerli olan ve Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısını Denizli'de uyguluyor olmaktan son derece mutluyuz. Toplumsal bağışıklığı arttırmak ve koronavirüse karşı yerli aşımızla daha güçlü mücadele edebilmek için, 18 yaş üzeri vatandaşlarımız yerli aşısını Denizli Devlet Hastanesinde yaptırabilir." dedi.

Hastaneye aşı için gelen emekli Sare Şahban da hatırlatma dozu olarak yerli aşıyı beklediğini, aşı olmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek, toplum sağlığı için herkesi aşıya davet etti.

İlk aşı tercihini yerliden yana kullanan Mustafa Akbaş ise TURKOVAC aşısının çıkacağını duyunca özelikle beklemeye başladığını belirterek, "Bugün de Denizli'de TURKOVAC aşı uygulamasının başladığını duyunca hemen hastaneye gelerek yerli aşımı oldum. Çok mutluyum, herkesi aşıya bekliyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden TURKOVAC'ın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), web, MHRS Mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü bireylere uygulandığını duyurdu.

