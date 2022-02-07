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TURKOVAC aşısı Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de uygulanmaya başladı

07.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TURKOVAC aşısı Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de uygulanmaya başladı

SAKARYA (AA) - Yerli aşı TURKOVAC, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın ve Bolu'daki hastanelerde vatandaşlara uygulanmaya başladı.

Sakarya'da yerli aşıyı olmak isteyenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasındaki aşı polikliniğine geldi.

Kentte ilk aşıyı yaptıran Metin Ülgen (56), milli ve yerli aşı için yetkililere teşekkür ederek, "Dördüncü aşıyı olmak için TURKOVAC'ı bekledim. Bugüne nasip oldu, siftahı da biz yaptık." dedi.

Ekimde hastalık geçiren Ali Ürkmez de (63) "TURKOVAC aşısını iki yıl bekledim ve geldim, oldum. Şu anda çok mutluyum. Hastalığı çok ağır atlattığım için herkese aşı olmalarını, özellikle TURKOVAC'ı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

- Düzce

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren uygulanan aşıya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Randevuyla aşı olan Cem Köse, iki doz Biontech aşısından sonra 3. dozu TURKOVAC olduğunu anlatarak, "Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Pandemi sürecini aşılarımızı olarak atlatacağız." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da TURKOVAC'ın bugün itibarıyla kentte uygulanmaya başladığını belirterek, "Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum ve herkesi aşıya davet ediyorum. Hatırlatma dozlarımızı ve aşılarımızı ihmal etmeyelim." şeklinde konuştu.

- Karabük, Bartın ve Bolu

Karabük'te de vatandaşlar yerli aşı TURKOVAC'a ilgi gösterdi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede en etkili yolun aşı olduğunu vurguladı.

Tüm dünyada, Türkiye'de ve Karabük'te Kovid-19 vakalarının yüksek seyrettiğine dikkati çeken Yılmaz, "Vakalar yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen aşısız dönemlere göre hastanemizi etkilemesi biraz daha düşük seviyelerde. Bunun da sebebi aşı. Hastalara şu anda 4 servis ve 4 yoğun bakımımızda bakılmakta." dedi.

Yılmaz, ilk doz veya hatırlatıcı doz için vatandaşlara TURKOVAC aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.

Yerli aşı TURKOVAC, Bartın Devlet Hastanesi ile ​​​​​​​Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de uygulanmaya başladı.

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