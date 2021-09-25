TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere katılım çağrısı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllüleri bekliyor.

Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, AA muhabirine, ilde şu ana kadar 1 milyon 730 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

Bu sayının kentin nüfusunun üzerinde olduğunu, 691 bin kişinin ise ikinci dozunun tamamlandığını anlatan Benli, birinci doz yaptıran kişi sayısının 864 bini bulduğunu ifade etti.

Benli, kentte 20 yaş üzerindeki yaklaşık 200 bin kişinin hiç aşı olmadığına dikkati çekerek, bu durumun salgında işleri zorlaştırdığını vurguladı.

Devletin sunduğu ücretsiz aşı imkanına bir şekilde vatandaşların ulaşması gerektiğini belirten Benli, "Çünkü toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi bu yollardan geçiyor. Elimizdeki verilerle aşının, hastane yatışlarını, yoğun bakım yatışlarını yüksek derecede önlediğini biliyoruz. Bu bizim için en önemli veri." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesindeki bilim insanlarının, TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğünde aşı geliştirdiklerini anımsatan Benli, "Bu aşının geldiğimiz aşamada faz-3 çalışması devam etmekte. Faz-3 çalışma verileri açıklandıktan sonra sayın Bakanımızın söylediği gibi acil kullanım onayı alınacaktır. İnşallah önümüzdeki süreçlerde TURKOVAC aşısını da gözlemlemiş olacağız. Gönüllülerimizi bekliyoruz. Lütfen yerli aşımızın faz-3 çalışmasına gönüllü olun ve bir an önce aşımız vücut bulsun." ifadelerini kullandı.

Benli, hastanelerden aldıkları veri analizlerinden üç önemli sonuç çıkardıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birincisi; çift doz Sinovac aşılılar mutlaka üçüncü dozu olsunlar. Mümkünse BionTech. İki; gebe aşılamasını mutlaka yapmamız gerekiyor çünkü anne kayıplarımız oluyor. Üç; onkolojik, özellikle yaşlı onkolojik hastalarımız iki doz Sinovac'ta kalmasınlar, mutlaka üçüncü dozlarını tamamlasınlar."

Okullarda belli bir hareketlilik başladığı için vakalar çıktığını aktaran Benli, ancak kendilerini yoracak bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

