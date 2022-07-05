TÜRKPATENT, "Fikri Mülkiyet Hukuku" konulu etkinlik düzenledi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Uluslararası Marka Birliği (INTA) iş birliğiyle "Fikri Mülkiyet Hukuku" konulu etkinlik düzenlendi.

TÜRKPATENT Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılışında konuşan INTA Başkanı Zeeger Vink, son yıllarda Türkiye'nin fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması konusunda ciddi adımlar attığını söyledi.

INTA olarak haksız rekabete neden olan taklitçiliği suç olarak nitelediklerini ifade eden Vink, taklitçilikle mücadele komiteleri aracılığıyla, anlaşmalar ve mevzuatlardan yararlanarak, bu alanda çalıştıklarını dile getirdi.

Vink, yeni teknoloji ve trendleri de sıkı bir şekilde takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin geleceğine baktığımızda, fikri mülkiyet hakları ve teknoloji anlamında önümüzde çok fazla fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, fikri mülkiyet ekosistemi anlamında çok parlak bir geleceğe sahip." dedi.

INTA İcra Kurulu Başkanı Etienne Sanz de Acedo da Birlik olarak küresel anlamda fikri mülkiyet haklarının korunması için çalıştıklarını ifade ederek, 2020-2025 yıllarını kapsayan stratejik planlarında finansal ve hukuki açıdan markaların değerlerini korumayı ve fikri mülkiyet uzmanlarının gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Fikri mülkiyet ekosisteminde aktif olarak faaliyet yürüten herkesi desteklediklerini dile getiren de Acedo, Türkiye'nin bu alandaki başarılarının etkileyici olduğuna dikkati çekti.

Fikri mülkiyet alanında geleceğe yönelik düşünmenin önemine işaret eden de Acedo, "Bizim önümüzde büyük veri, yapay zeka, blokzincir, metaverse gibi büyük fırsatlar var. Bunlar, fikri mülkiyet uzmanlarının dahil olması gerektiği alanlar." diye konuştu.

- "Tescil sürecinin hızlı ve kaliteli yönetilmesi önceliğimiz"

TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar da geçen yıl INTA ile imzaladıkları mutabakat zaptı kapsamında eylem planı hazırlandığını belirterek, etkinliğin bu eylem planı çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.

TÜRKPATENT'in Türkiye'de sınai mülkiyetin gelişimine yönelik olarak gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Başpınar, son yıllarda artan başvuru sayısına paralel olarak ortaya çıkan iş yükünün yönetilmesinin dünyada fikri mülkiyet sistemini derinden etkileyen konuların başında geldiğini kaydetti.

Başpınar, TÜRKPATENT'in, Avrupa ve dünyanın en fazla sınai mülkiyet başvurusu yapılan ofislerinden olduğuna işaret ederek, "WIPO'nun son yayınladığı Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye, patent başvurularında ulusal düzeyde 14, marka başvurularında 7, ve tasarım başvurularında dünyada 4'üncü sırada geliyor. Bu bakımdan tescil sürecinin hızlı ve kaliteli yönetilmesi TÜRKPATENT'in öncelikleri arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl sonunda 120 yeni sınai mülkiyet uzmanı istihdam ederek uzman kapasitesini tek seferde yüzde 50 artırdıklarını söyleyen Başpınar, bilgi teknolojileri konusunda yaptıkları çalışmalara da değindi.

Başpınar, fikri mülkiyetin, birçok farklı boyutuyla farklı aktörlerin etkileşim içinde bulunduğu bir alan olduğuna işaret ederek, bu alandaki bilgi birikiminin gelişmesine de önem verdiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Başpınar, Vink ve de Acedo'ya günün anısına plaket takdim etti.

Daha sonra fikri mülkiyet alanında uzman hukukçuların da katılımıyla düzenlenen oturumlarda, marka hukuku uygulamaları ile fikri mülkiyetin geleceği tartışıldı. Oturumların ardından katılımcıların soruları da yanıtlandı.

