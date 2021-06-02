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TÜRKŞEKER'e kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

02.06.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRKŞEKER'e kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Edirne ve Ağrı'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan 20 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıya en yüksek teklif, 2 milyon 332 bin lira ile Arman Proje Yatırım ve Ticaret AŞ tarafından verildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan 23 bin 992 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı için en yüksek teklifi 15,5 milyon lirayla Keşan Atılım Ortak Girişim Grubu verdi.

Ağrı merkez ilçesindeki 1936 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 2,7 milyon lira ile Nezir Yıldız tarafından verildi. Aynı mevkideki 1922 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için en yüksek teklifi 3,21 milyon lirayla Efe Sin Tarım İnşaat Petrol Taşımacılık Gıda Zirai Alet Temizlik Hizmetleri Enerji Unlu Mamuller İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. verdi.

Ağrı'nın merkez ilçesinde bulunan 1814 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza 3,75 milyon liralık en yüksek teklif Bilgiç İnşaat Tekstil Gıda Tarım Nakliye Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından verildi.

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