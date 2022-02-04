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TürkTraktör, yeni modellerini İzmir'deki fuarda ziyaretçilerle buluşturdu

04.02.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TürkTraktör, yeni modellerini İzmir'deki fuarda ziyaretçilerle buluşturdu

İZMİR (AA) - TürkTraktör, New Holland ve CASE markalarının yeni modellerini ilk kez İzmir'deki AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Firmanın Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en geniş katılımlı tarım fuarları arasında yer alan ve sektörün yerli ve yabancı paydaşlarını bir araya getiren İzmir'deki fuarda yeniden Ege çiftçisiyle hasret gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm belirsizliklere rağmen tarım sektörünün 2022’yi büyük bir umut ve heyecanla karşıladıklarını söyleyen Ahmet Canbeyli, geçen yıl yaklaşık 48 bin adetle tarihin en yüksek üretimine ulaştıklarını bildirdi.

İhracatta da rekor kırdıkları bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Canbeyli, "16 bin 100 civarında bir traktör ihracatı gerçekleştirerek TürkTraktör tarihindeki en yüksek traktör ihracat adedine ulaştık. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapmış olduk." dedi.

- Tarlam Cepte uygulaması

Tarımsal faaliyetlerde üreticilere "dijital bir karar desteği" sunmak üzere 2,5 yıl önce çiftçilerle buluşturdukları Tarlam Cepte uygulamasının yeni özellikleri hakkında da bilgiler veren Ahmet Canbeyli, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz akıllı telefonları vasıtasıyla uygulamaya erişebiliyorlar. Bu uygulama çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinde onlara destek sunan karar alma süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgileri bir tuş vasıtasıyla önlerine getiren bir uygulama. Çiftçilerimize tarımsal faaliyet yaptıkları arazilerin koordinatlarını harita üzerinde cep telefonları üzerindeki bu uygulama içerisine girebiliyorlar. Hava şartları tarımsal faaliyet için çok önemli. Bu uygulamanın içerisindeki canlı yağış ve fırına takibi servisiyle birlikte çiftçilerimiz tarlalarının bulunduğu bölgedeki yaklaşan yağış, kar, fırtına gibi hava değişikliklerini kendilerine gelen bir mesaj vasıtası ile görebiliyorlar. Aslında tarımsal faaliyet yaparken ihtiyaç duydukları tüm bilgileri parmaklarının uçlarına getiriyoruz. Geçen yıl aralık ayından itibaren bir hizmeti daha ekledik. Çiftçilerimiz traktörlerini servislerimize getirdiklerinde bu uygulama üzerinden ürettikleri bir kod ile yüzde 20'ye yakın bir indirim alıyorlar. Bu da özellikle çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları bu hizmeti daha uygun fiyatlarla elde etmelerini sağlıyor."

Canbeyli, TürkTraktör olarak sürdürülebilir ve verimli tarım için de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, fuarda çiftçilerin beğenisine sundukları traktörlerin de bu anlamda yeni emisyon seviyesine sahip, çevreye saygılı, daha az partikül yayan motorlarla donatıldığını anlattı.

Fuarda New Holland ve CASE markalarının yeni modellerini ilk kez görücüye çıkardıklarını aktaran Canbeyli, şöyle konuştu:

"New Holland, Türkiye'nin en çok tercih edilen traktör serilerinden olan TDD serisinin Faz4 emisyon seviyeli motora sahip yeni TD5 serisi ile üst segment traktörlerin konfor ve teknolojisinin buluştuğu yeni T5.140 modelini sergiledik. Ayrıca New Holland’ın klasik hatlara sahip kaportasıyla beğenileri üstüne çekecek olan 66S modeli de ilk defa görücüye çıktı. Case IH markasında ise son emisyon kademesi olan Faz V motorlara sahip Farmall 120C ve yeni nesil Optum stili kaporta dizaynına sahip Vestrum 130’u çiftçilerle buluşturduk. Ayrıca yerli üretim Faz 4 Common-Rail motora sahip yeni Farmall X serisi modern kaporta tasarımı ve ilave donanımlarıyla görücüye çıkmış oldu."

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