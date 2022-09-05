YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TürkTraktör yerli kabin üretimine Erenler fabrikasında başladı

TürkTraktör yerli kabin üretimine Erenler fabrikasında başladı

05.09.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "Bundan böyle yerli pazara yönelik ürettiğimiz, 'yerli dev' olarak nitelendirilen tüm TR6 serisi ürünlerimizde Erenler fabrikamızda üretilmiş kabinler yer alacak"

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Erenler fabrikasında daha önce yurt dışından tedarik ettiği TR6 serisi kabinlerinin üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, yerlilik oranını artırmaya ve sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yaklaşık 20 ay süren bir hazırlık aşamasının ardından üretim hattında yerli kabinlerin yer almasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını aktardı.

Daha önce yurt dışından tedarik ettikleri TR6 serisi kabinleri, Erenler fabrikasında üretmekten mutluluk duyduklarını belirten Özüner, şu bilgileri verdi:

"Bundan böyle yerli pazara yönelik ürettiğimiz, 'yerli dev' olarak nitelendirilen tüm TR6 serisi ürünlerimizde Erenler fabrikamızda üretilmiş kabinler yer alacak. Mevcut durumda, Ankara fabrikamızda motor, ön aks ve şanzıman üretimlerini gerçekleştiriyorduk. Şimdi de önemli komponentlerimizden kabin ile bir ilke daha imza atıyoruz.

Kalite seviyesini en üst düzeyde tutabilmek için operasyonlara özel elektronik ekipmanlar devreye aldık. Buna ek olarak her zaman olduğu gibi, ergonomi ve iş güvenliğini önceliklendirip özel montaj ekipmanları ile hattımızı donattık. Attığımız bu adımla ülke ekonomisine de katkıda bulunmanın gururu içindeyiz. 68 yıldır sektöründe ve tarım mekanizasyonunda öncü bir şirket olarak bu alandaki üretim kapasitemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, TürkTraktör'ün üretimine başladığı TR6 serisi kabinleri, doğal navigasyon ve zemine entegre şarj pedleri (fırsat şarjı) ile öne çıkıyor.

Böylelikle şarj istasyonuna ihtiyaç duyulmadan esnek bir şekilde üretim yapabilen, sektöründe kurulmuş ilk AGV'li (Automated Guided Vehicle-Otomatik Yönlendirmeli Araç) üretim hattı devreye alınmış oldu.

Üretim süreçlerinde sağlanan teknolojik dönüşüm ile kabinler, klasik üretim bantları yerine AGV'ler üzerinden hareket ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da eğitimin ilk gününde polisler miniklerin yanında yer aldıİstanbul'da eğitimin ilk gününde polisler miniklerin yanında yer aldı
Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıAdana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
türktraktör

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.