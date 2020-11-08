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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde kazandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Sigorta Shop Kadınlar 1.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde konuk ettiği Generali Sigorta Sakarya Voleybol’u 3-1 mağlup etti.Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, toplamda 130 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde kazandı

Sigorta Shop Kadınlar 1.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde konuk ettiği Generali Sigorta Sakarya Voleybol’u 3-1 mağlup etti.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, toplamda 130 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Rakibine karşı ilk sette oldukça zorlanan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 38 dakika süren 1.seti 29-27 kazandı. İkinci seti 25-20 kaybeden OSB, üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koydu. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmada 33 dakika süren zorlu 3.seti 27-25 kazanmasını bildi. 4.sete de rahat çıkan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, rakibine maçı 5.sete taşıma imkanı vermedi. 30 dakika süren son sette rakibine 25-20 üstünlük kuran Kayseri ekibi karşılaşmayı da 3-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyete imzasını attı.

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Kocasinan
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Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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