Türkücü Ekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Ekin’in gerçek ismi nedir?

Danimarka’da televizyon dizisinde de oynayarak oyunculuk başarısını da gösteren Ekin Akkaş, çok sevdiği müzik alanına giriş yaptı. Arkadaşlarıyla beraber bir müzik grubu kuran şarkıcı Ekin, ardından yaptığı albümler ve düetlerle, geniş kitlelere ulaştı.

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Diyarbakır'dan Konya'ya göç eden Akkaş ailesinin en büyük çocuğu olarak doğan Ekin Akkaş, ilkokulu Konya'da okuduktan sonra ortaokul ve liseyi Danimarka'da tammaladı. PB Aksiyon Scholl'da sinema ve televizyon bölümünü bitiren Ekin Akkaş, Danimarka'da mankenlik yarışmasında birinci oldu.

Danimarka'nın en çok izlenen kanalı TV 2'de yayınlanan "Kiraz baharı" dizisiyle oyunculuk alanındaki başarısını ispatlayan şarkıcı Ekin, çocuk yaşta müziğe olan ilgisi ve çalışmaları nedeniyle profesyonelliğe doğru ilerledi.

Arkadaşlarıyla birlikte Anadolu ekspresi adındaki grup kurarak Avrupa'nın her bölgesinde konserler veren Ekin Akkaş, müzikteki başarısının ardından 1995’te Türkiye'ye dönüş yapan Ekin Akkaş, Aysel Gürel ile tanışmasının ardından ilk solo albümü "Vesaire Vesaire"yi çıkardı.