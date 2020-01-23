Türkülerini kardeşlik için seslendiriyorlar

Okul müdürü Yakup Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, provalarını sürdüren koronun yeni türkülerle konserler vermeye devam edeceğini, bu konuda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli desteği aldıklarını söyledi.

Koronun seslendirdiği "Uzun ince bir yoldayım" ve "Kızılcıklar oldu mu" gibi türküler izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kardeşlik Korosu, farklı kültürlerin bir arada zenginlik oluşturmasının en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor.

- "Onları müzik sevgisi birleştiriyor"

Koronun gitaristi Arda Yaşaroğlu da ekibin bir parçası olmaktan mutlululuk duyduğunu ifade etti.

Müzik sevgisinin farklı uyruk ya da ülkelerden olanları birleştirdiğini belirten Yaşaroğlu, "Dil ve din ayrımı yok burada. İnsanların içinden geleni dışa aktarmaları için yapılan bir şey müzik. Çalışmalarımız başarılı geçiyor. Onlarla şarkı söylemekten, çalmaktan hoşlanıyorum. Ben çalıyorum, onlar söylüyorlar." dedi.

Suriyeli Nama Tadmuri de 5 yıl önce ailesiyle Şam'dan Edirne'ye geldiklerini, Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatına devam ettiğini anlattı.

- "Kültürümüzü göstermekten mutluluk duyuyorum"

Koroda yer almaktan heyecan duyduğunu belirten Tadmuri, "Daha önce de korolara katıldım ama bu daha eğlenceli. Kültürümüzü göstermekten mutluluk duyuyorum. Koroda Afgan, Suriyeli ve Türk arkadaşlarımla şarkılar söyledik. Bundan çok mutluyum çünkü farklı yörelerin bir araya gelmesiyle çok güzel şeyler oluşuyor. Gayet güzel gösteri sergiliyoruz. Arkadaşlarım da bundan gayet memnun. Çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Şahin Osman, 7 yıldır Edirne'de yaşadığını, koronun birçok kişi tarafından izlenmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

