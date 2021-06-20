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Turnuvadaki ilk gol İrfan Can’dan

20.06.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile karşılaşan A Milli Takım, mücadelenin 62. dakikasında İrfan Can’ın ayağından bulduğu golle turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

Turnuvadaki ilk gol İrfan Can’dan

EURO 2020 A Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılıp gol atamazken, Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan son karşılaşmasında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 mağlup kapatan Ay-Yıldızlılar, 62. dakikada farkı 1’e indirirken, turnuvadaki ilk golüne de imza atmış oldu.

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Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Ricardo Rodrigues’den şık bir hareketle sıyrılıp uzaktan plase bir vuruşla topu filelere gönderirken, bu gol Türkiye’nin turnuvadaki ilk golü oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci Türkiye Milli Futbol Takımı İsviçre Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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