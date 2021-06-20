Turnuvadaki ilk gol İrfan Can’dan

EURO 2020 A Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılıp gol atamazken, Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan son karşılaşmasında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 mağlup kapatan Ay-Yıldızlılar, 62. dakikada farkı 1’e indirirken, turnuvadaki ilk golüne de imza atmış oldu.

Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Ricardo Rodrigues’den şık bir hareketle sıyrılıp uzaktan plase bir vuruşla topu filelere gönderirken, bu gol Türkiye’nin turnuvadaki ilk golü oldu.

İŞTE TOPUN AĞLARLA BULUŞTUĞU O AN



