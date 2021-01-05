TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Hijyen ve güvenlik, tatil tercihinde birinci sıraya yerleşti"

İZMİR (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, salgın süreci sonrası turizmde tüketici trend ve beklentilerinin değiştiğini belirterek, "Hijyen ve güvenlik, tatil tercihinde birinci sıraya yerleşti" dedi.

Bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle 25-27 Şubat'ta sanal platformda yapılacak 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın tanıtımı için çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, toplantıda salgın sürecinde turizm sektöründeki durum ve fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde bu süreçte binlerce fuarın iptal edildiğini aktaran Bağlıkaya, "2021 yılında sektörü çok daha çetin bir rekabetin yaşanacağı, pastanın küçüldüğü ancak bu pastadan pay kapmak için yarışanların çok daha agresif olacağı yeni bir dönem bekliyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, Türkiye'nin salgınla mücadeledeki önlemlerini fuarlarda dünyaya duyurabileceğini vurgulayarak, "Pandemide tüketici trendleri ve beklentileri de değişti. Hijyen ve güvenlik, tercihlerde birinci sıraya yerleşti. Küçük otellere olan ilgi, ev ve villa turizmine, yat turizmine, kültür, doğa ve macera turizmine olan talep arttı. Ege Bölgesi'nin eşsiz ve zengin potansiyeli bu açıdan büyük avantajlar sunuyor." ifadelerini kullandı.