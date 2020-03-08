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TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Perçin dünya evine girdi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin dünya evine girdi.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Batı Antalya Bölge Başkanı (TÜRSAB) Rıza Perçin ile Gözde Bayram’ın düğünü Antalya Su Hotel’de gerçekleşti.

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin dünya evine girdi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Batı Antalya Bölge Başkanı (TÜRSAB) Rıza Perçin ile Gözde Bayram’ın düğünü Antalya Su Hotel’de gerçekleşti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen Bölge Temsil Kurulu Başkanları da Rıza ve Gözde çiftini bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakoya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ile çok sayıda STK Temsilcisi ve turizmci ve iş insanı da düğünde yer aldı.
Yoğun katılımın gözlendiği düğünde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, genç çifti kutlayarak herkesin ezbere bildiği ve dillerden düşmeyen şarkılarını konuklar için seslendirdi.

"Tüm dostlarımıza teşekkürler"
Dostlarının en özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Rıza Perçin, "Bugün itibarı ile dünya evine giriyoruz. İnşallah bu çıktığımız yolda Allah bizi utandırmaz. İnşallah her şeyin en hayırlısı olur. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da düğün sonrası yaptığı açıklamada, daha önce kızı istemeye gittiklerini belirtirken, şimdide düğünlerine tanık etmenin mutluluğunu yaşadıkları söyleyerek, “Daha önce kızımızı istemeye gitmiştik. Allahın izni ile nikahını da yaptık. Bol çocuklu mutlu bir evlilik diliyorum” dedi.
Damat Rıza Perçin ve gelin Gözde Bayram gece boyunca pistten inmezken, dostları ve aileler de çifti pistte yalnız bırakmadı.

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Gököz Eczanesi
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İmge Eczanesi
Muratpasa
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