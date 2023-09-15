TUS BİRİNCİ DÖNEM TERCİHLERİ 2023 AİS.OSYM.GOV.TR: ÖSYM ile TUS tercihleri nasıl yapılır? Uzmanlık dalı değişikliği tercih ekranı

TUS uzmanlık dalı değişikliği tercihleri için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Açıklamada "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır" ifadelerine yer verilerek konuya dair detaylar aktarıldı. İşte, ais.osym.gov.tr TUS uzmanlık dalı değişikliği tercih ekranı ve merak edilenler...

TUS UZMANLIK DALI DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS uzmanlık dalı değişikliği tercihleri için ÖSYM'den açıklamada bulunuldu.

Yayımlanan duyuru şu şekilde:

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 15-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 15 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 24 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

2023-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu için tıklayınız