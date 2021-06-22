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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

22.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10-16 Haziran'da tercihleri alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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